Самый короткий тест на IQ покажет, умнее ли вы 80% людей на Земле: есть только три вопроса

В сети появился тест на IQ, вызвавший бурную реакцию у пользователей. Тест имеет только три вопроса, которые якобы могут показать, что вы умнее 80% населения.

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Эту задачу разработал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик еще в 2005 году. OBOZREVATEL узнал в чем суть теста.

По словам профессора, задача может выявить интеллектуальные возможности человека и показать, превосходит ли ваш интеллект 80% населения мира.

Блогер под ником @_notjustjosh опубликовал в социальной сети Tik Tok видео, где рассказал о тесте. Вопросы, на первый взгляд, легкие, но они вводят наш мозг в заблуждение.

Три вопроса:

Бита с мячом вместе стоят $1,10, но бита дороже мяча на $1. Сколько стоит мяч? Пять машин за пять минут производят пять изделий. Сколько времени нужно 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий? В озере растут кувшинки. Каждый день число растений удваивается. За 48 дней кувшинки могут полностью покрыть площадь озера. Сколько дней нужно, чтобы растения покрыли половину озера?

Другой пользователь TikTok Натан Кеннеди опубликовал видео, где объяснил вопросы и предоставил правильные ответы.

Если вы решите эти задачи так: 10 центов, 100 минут и 24 дня, то вы не прошли тест.

На первый вопрос Кеннеди утверждает, что правильный ответ составляет $0,05.

Второй вопрос – 100 изделий за 5 минут. Потому что одна машина производит одно изделие за 5 минут, а если у вас 100 машин, работающих вместе, то каждая из них может создать по одному изделию за такое же время.

Третий вопрос – 47 дней. Ежедневно число кувшинок увеличивается вдвое. Поэтому в минувший день будет половина площади от сегодняшнего. Так, на 47 день озеро будет наполовину полное.

Этот тест разработан, чтобы отвлечь людей от их инстинктивного и интуитивного мышления, задавая коварные вопросы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал быстрый психологический тест, который поможет определить, наивный ли вы человек.

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