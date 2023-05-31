Что вы видите первым на картинке? Психологический тест покажет, какое полушарие вашего мозга работает лучше

Нейропсихолог Роджер Уолкотт Сперри обнаружил, что левое и правое полушария головного мозга функционируют по-разному, а образ мышления зависит от того, какое из них доминирует. За свое открытие Сперри вместе с Дэвидом Хьюбелом и Торстеном Визелом получили Нобелевскую премию. После проведенных исследований появилось много тестов, помогающих определять доминантное полушарие и основные характерные черты личности: рациональность или эмоциональность, практичность или креативность.

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Голова тигра

Левое полушарие вашего мозга более активно, чем правое. Это говорит об аналитическом складе ума. Вы целеустремленны, организованы, практичны и рациональны. Сталкиваясь с проблемой, вы пытаетесь решить ее на основе логики и объективных данных.

Вы долго размышляете, прежде чем принять решение. Наконец, решившись на что-то после долгих оценок и раздумий, вы становитесь непоколебимыми. Психологи советуют прислушиваться к мнению окружающих и учитывать его.

Ваши черты характера:

Рациональность: ваши эмоции и чувства не мешают достижению целей.

Точность: у вас есть четко определенные цели и вы знаете, что делать для их достижения.

Любовь к планированию: вы обожаете составлять списки дел, все в вашей жизни должно следовать расписанию. Спонтанность может поколебать вашу уверенность в своих силах.

Логичность: у вас есть незаурядные математические способности, вам близки идеи последовательности. По складу ума вы "технарь". Вас привлекают точные и естественные науки (физика, химия, биология, медицина).

Реалистичность: вы видите реальный мир и стараетесь решать реальные ежедневные задачи. В вашей жизни нет места для сказок и фантазий. Вы ставите перед собой реалистичные цели, которых можете достичь, и выберете скорее синицу в руках, чем журавля в небе.

Висящая обезьяна

Правое полушарие вашего головного мозга доминирует над левым. Вы творческие, креативные и полны новых идей. Сталкиваясь с проблемой, вы больше полагаетесь на свою интуицию, чем на критическое мышление. Следует отметить, что интуиция вас редко подводит.

Вы понимаете, что каждый шаг в жизни – это урок для вас, и даже проигрыш – это шаг к достижению целей. Для вас путешествие важнее пункта назначения. Поскольку вы мечтатель, вы часто теряетесь в собственных фантазиях. Очень важно время от времени обращать внимание на реальность и не терять связи с окружающим миром.

Основные черты характера:

Импульсивность: планы, расписания, графики – это не для вас. Вы все делаете спонтанно. У вас есть талант к нестандартным решениям.

Эмоциональность: вы очень склонны к сочувствию и эмпатии. Вы тратите время на размышления и действия на основе чувств.

Творчество: у вас есть способности в музыке, писательстве, изобразительном искусстве или других творческих дисциплинах.

Интуитивность: вы не составляете список дел и не читаете инструкции. Все проблемы вы привыкли решать интуитивно.

Мечтательность: у вас есть жизненные мечты, а не цели, вы прилагаете усилия для их достижения и часто преуспеваете.

Помните: тест показывает, что у вас больше черт, которые можно отождествить с одним полушарием, но это не значит, что вам совсем не присущи черты другого. Полушария головного мозга не работают изолированно, они дополняют друг друга.

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