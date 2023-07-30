Лидер или добряк: то, что вы увидите на фото первым, – расскажет правду

Оптические иллюзии помогут раскрыть важные черты характера – по крайней мере, так утверждают психологи. Тесты способны даже определять доминантное полушарие и основные отличительные черты личности: рациональность или мечтательность, практичность или креативность.

Видео дня

В сети набирает популярность визуальный тест, который расскажет о ваших лидерских качествах. Взгляните на изображение и сразу, не задумываясь, скажите: что вы увидели первым?

Зебра

Вы очень коммуникабельный человек, если сначала заметили зебру. Открытость и уверенность помогают вам быстро находить новых друзей. Вы экстраверт, легко идете на контакт с другими.

Ежедневная рутина и необходимость проводить много времени в одиночестве могут даже вызвать депрессию. Стремление к признанию и похвале побуждает вас добиваться успеха. Всегда и во всем вы хотите быть первым. Однако вы также стараетесь угодить во всем друзьям и знакомым. Окружающие замечают ваши попытки быть в центре внимания, однако считают вас скорее добряком, чем лидером.

Лев

Вы – настоящий лидер компании. У вас есть харизма и авторитет, чтобы вести за собой толпу. Будучи смелыми и честными, вы стремитесь к славе и успеху. Лидерские качества помогут реализовать все задуманные планы и проекты.

Вы уважаете более слабых и без колебаний заступаетесь за них. Превыше всего вы цените справедливость. Вас может окружать много знакомых, однако от природы вы интроверт и хотите проводить время в компании самых близких.

Раскрыть характер помогут даже обычные жесты. Сожмите ладонь в кулак и обратите внимание, где находится большой палец. Детальнее о тесте – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL публиковал интересную оптическую иллюзию, по которой можно определить сокровенные черты характера.

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