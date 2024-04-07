Надо руководствоваться логикой: иммунолог рассказал, нужно ли сдавать найденного на себе клеща на проверку

Весна – это время высокой активности клещей, их "сезон" начинается в марте-апреле, когда земля достаточно прогреется. С потеплением более активными становятся не только клещи, но люди, которые начинают проводить больше времени на природе и там рискуют встретиться с этими членистоногими.

Как известно, не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами, среди которых клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), Крым-Конго геморрагическая лихорадка и другие. Ввиду этого, если вас укусил клещ, лучше сдать его на проверку, сказал в комментарии OBOZ.UA врач-иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, поступить так будет логично.

"Я слышал очень разные мнения, кто-то говорит, что это нет никакого смысла, потому что это не надежно и ничего не подтверждает. С другой стороны, я видел очень много случаев, когда сдают клеща на анализ и анализ подтверждает, что там есть боррелия и человек уже уверенно начинает прием антибиотиков. Или наоборот, если нет боррелии, то не принимают антибиотик", – объяснил врач.

Он также сказал, что больше всего клещей живет в лесах – там у человека больше всего шансов с ними столкнуться. Однако сейчас клещей стало очень много и с каждым годом их количество увеличивается, поэтому кроме лесов это могут быть пруды и даже просто огород.

Врач Андрей Волянский имеет 26 лет опыта и является национальным экспертом-практиком в области иммунологии. Он также является членом сообществ иммунологов и бактериологов Украины, специализируется на лечении аллергических, хронических и аутоиммунных заболеваний.

Раньше мы писали о том, как распознать клеща с возбудителем боррелиоза. Волянский сказал, что есть два основных способа.

Также OBOZ.UA рассказывал, как уберечься от укусов клещей – прежде всего, нужно лишить их возможности прокусить кожу. А если укуса все же не удалось избежать, нужно помнить, что клеща нельзя просто выдернуть.

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