Нельзя просто выдернуть: иммунолог рассказал, как правильно удалить клеща из кожи человека

Приближается пора прогулок по лесам и паркам, все чаще хочется находиться на свежем воздухе. В это время увеличивается возможность подхватить клеща. Эти членистоногие переносят различные болезни – от боррелиоза до энцефалита.

Как правильно удалить клеща из кожи человека, рассказал иммунолог высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Волянский в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Врач имеет 30-летний опыт работы, является национальным эксперт-практиком в области иммунологии, специалистом по профилактике инфекционных болезней, автором многих научных статей и работ.

По его словам, если вы уже нашли на себе клеща, то его нужно удалить. Желательно это сделать так, чтобы не осталась голова в коже. То есть его нельзя просто выдернуть.

Врач также добавил, что есть несколько способов удаления – это либо смазать его маслом, чтобы дыхальцы были закрыты и тогда он может сам отсосаться, либо можно его выкручивать, это тоже такой способ.

"Главный вопрос – что потом. Потому что клещ мог уже заразить человека. Есть две болезни, которые опасны и передаются именно этими клещами – это болезнь Лайма или боррелиоз и клещевой энцефалит. Клещевой энцефалит очень опасен, но к счастью в Украине его почти нет, только Крым и западная Украина", – рассказал врач.

Он также добавил, что вероятно подхватить клещей в леса.

"Сейчас очень много клещей, с каждым годом все больше. Поэтому это могут быть пруды, это может быть даже прямо на огороде", – резюмировал специалист.

Напомним, иммунолог также рассказал, как уберечься от укусов клещей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем опасны укусы клещей. Они переносят опасные для человека бактерии и вирусы. Наиболее опасным является клещевой энцефалит, который может привести к смерти человека.

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