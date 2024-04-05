Лишить возможности прокусить кожу: иммунолог рассказал, как уберечься от укусов клещей

Весной вместе со всей природой активизируются и клещи, являющиеся переносчиками ряда опасных недугов. Высшая их активность приходится на апрель-май, а последствиями укусов клещей могут стать нарушения функций нервной системы, артриты, воспаления и даже болезнь Лайма.

Как уберечься от паразитов рассказал иммунолог высшей категории доктор медицинских наук Андрей Волянский в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Врач имеет 30-летний опыт работы, является национальным эксперт-практиком в области иммунологии, специалистом в вопросах профилактики инфекционных болезней, автором многих научных статей и работ.

По словам Волянского, чтобы избежать возможного укуса клеща, главное – лишить паразита возможности прокусить кожу.

Клещ нападает на свою жертву, сидя в траве или на ветвях кустов. Поэтому, прежде всего, нужно защитить участки тела на уровне ног.

"Защищать участки тела, обувь, брюки, желательно, чтобы были закрыты участки тела. Обычно клещ он на траве или на низких кустах. То есть это все на уровне ног у человека или на уровне животного. Поэтому если мы защищены механически, то у клеща почти нет возможностей прокусить кожу", – отметил иммунолог.

Количество клещей с каждым годом увеличивается. Это связано с изменением климата с тем, что зимы у нас стали очень мягкими.

По словам Андрея Волянского, клещей становится все больше не только в лесах, но и в городских парках, садах и даже огородах.

"Сейчас очень много клещей, с каждым годом их все больше, поэтому это могут быть пруды, это может быть даже просто на огороде", - назвал иммунолог места, где чаще всего можно встретить клещей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем опасны укусы клещей. Они переносят опасные для человека бактерии и вирусы. Наиболее опасным является клещевой энцефалит, который может привести к смерти человека.

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