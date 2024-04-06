Есть два основных способа: иммунолог рассказал, как распознать клеща с возбудителем боррелиоза

Каждый год с приходом весны в Украине активизируются клещи. Для человека они опасны тем, что могут переносить такие опасные заболевания, как энцефалит и боррелиоз, известный также как болезнь Лайма.

И если для Украины случаи заражения энцефалитом почти не свойственны, то больных боррелиозом ежегодно выявляют по несколько тысяч. О том, как понять, что клещ, который вы нашли на теле, мог переносить возбудитель боррелиоза, OBOZ.UA рассказал иммунолог Андрей Волянский.

Он рассказал, что преимущественно клещи в Украине опасны тем, что они могут переносить болезнь Лайма. И зрительно идентифицировать, был тот либо другой клещ носителем возбудителя этого заболевания – нереально.

"Случаев энцефалита в Украине почти нет, а случаев боррелиоза очень много, несколько тысяч в год в Украине. Когда вы находите клеща, вы не понимаете, потому что вы не можете отличить по каким-либо признакам, что это клещ с возбудителем боррелиоза. Поэтому есть два основных способа. Один – это сразу начать принимать антибиотик, а второй – это подождать, если будет так называемая кольцевидная эритема, то есть в месте укуса на коже круг красного цвета, то это почти 100% означает, что человек инфицирован боррелией и нужно его лечить антибиотиком", – отметил Волянский.

Он также добавил, что распространенное убеждение, что установить, является клещ возбудителем боррелиоза или нет, можно в лаборатории, если отнести туда найденное насекомое в определенной степени является ошибочным. Этот вариант хоть и возможен, не слишком надежен.

Обычно опасность укуса клеща подстерегает человека, приходящего в лес. Впрочем, это далеко не единственный вариант.

"Сейчас очень много клещей, с каждым годом все больше, поэтому это могут быть пруды, это может быть даже просто на огороде", – перечислил Волянский.

Для справки: Андрей Волянский – национальный эксперт-практик в области иммунологии, специалист по профилактике инфекционных болезней методом вакцинации. Врач-иммунолог с 26-летним стажем, врач высшей категории, доктор медицинских наук. Является автором и соавтором большого количества научных работ.

Напомним, ранее иммунолог рассказал, как правильно удалить клеща с кожи человека. Оказывается, просто выдернуть его после того, как он впился, может быть небезопасно.

Также специалисты дали совет, как уберечься от укусов клещей.