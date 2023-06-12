Можно ли запускать одну стирку в машинке за другой: о чем не задумываются хозяйки

Один из мифов экономной стирки состоит в том, что барабан нужно заполнять максимально плотно: так, мол, можно сэкономить и не включать машинку дважды. Однако лишняя одежда перегружает прибор, увеличивая риск поломки, а на вещах могут остаться следы порошка.

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Эксперты предупреждают: запускать одну стирку в машинке вслед за другой тоже не стоит. Чем это чревато и какой должен быть интервал между стирками, разбирался OBOZREVATEL.

В процессе стирки детали стиральной машины нагреваются. При повторном цикле может произойти перегрев или поломка устройства. Специалисты рекомендуют выдержать небольшую паузу между стирками. Лучше подождать час или хотя бы 30 минут.

Кроме того, не следует стирать слишком часто. Оптимальная нагрузка на стиральную машину – 2 стирки в день.

Еще один нюанс – правильный выбор температуры: чем ниже температура, тем меньше затраты на стирку. Продолжительность стирки также влияет на экономию. Следует выбрать режим эко, многие современные стиральные машины имеют такую функцию. Он потребляет наименьшее количество энергии и воды, что позволяет ежемесячно существенно экономить.

90% потребления энергии стиральной машиной приходится на нагрев воды. Вращение барабана потребляет очень мало энергии по сравнению с этим. Стирка при более низкой температуре потребляет до 59% меньше энергии, что может снизить счета за электричество и воду.

Кроме того, популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

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