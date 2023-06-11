Как отстирать жирные пятна на скатерти: самые действенные способы

Скатерть придает кухонному столу завершенный и более изысканный вид. А еще собирает на себя целую кучу пятен от еды и напитков, в том числе жирных – которые отстирать сложнее всего. Конечно, можно стирать кухонный текстиль при высокой температуре и с большим количеством порошка или геля, но это быстро выведет скатерть из строя. Здесь лучше воспользоваться другими способами удалить жир из ткани.

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OBOZREVATEL рассказывает о подручных средствах, которые помогут справиться с проблемой. А также о том, как правильно ими воспользоваться.

Средство для посуды

Первое предназначение жидкостей и гелей для мытья посуды – это растворять жир, следовательно и с тканями они могут помогать очень эффективно. Достаточно просто нанести каплю средства на загрязненное место, аккуратно втереть его пальцами или ватным диском и оставить действовать на 10-15 минут. После этого вещь выполаскивают и стирают в машине, как всегда.

Можно также замочить всю скатерть в горячем растворе жидкости для посуды. На тазик воды достаточно будет столовой ложки средства. Через час оно должно справиться с жиром.

Бензин

Этот тип горючего является также эффективным растворителем. Главное – использовать его в умеренном количестве, применять в хорошо проветриваемом помещении, чтобы пары бензина тут же выходили наружу, и ни в коем случае не работать с ним у источников открытого огня. Нанесите несколько капель вещества на ватный диск или салфетку и обработайте им пятно. Через 10 минут скатерть можно стирать обычным способом.

Пищевая сода

Это средство можно добавлять к стиральному средству, чтобы усилить его обезжиривающие свойства. Достаточно перед стиркой в порошк или жидкость внести две столовых ложки соды. Также соду можно насыпать на свежее жирное пятно – оно должно быстро впитать жир до того, как он въестся в волокна ткани.

Лимонная кислота

Раствор лимонной кислоты хорошо борется с жиром в текстиле. Разводить сухое средство нужно в пропорции 2 г порошка на стакан воды. Если пятно устаревшее и стойкое, лучше приготовить спиртовой раствор – на 1 часть кислоты 10 частей спирта. Полученной жидкостью щедро обрабатывают пятно и оставляют его действовать на 10-15 минут, а затем скатерть стирают.

Нашатырный спирт

Аммиачное средство будет эффективным даже против устаревших пятен. Чтобы приготовить смесь на его основе, нужно взять:

0,5 столовой ложки нашатырного спирта;

1 столовую ложку глицерина;

1 столовую ложку воды.

Эти три субстанции смешивают до однородности и обрабатывают ими жирное пятно. Также можно воспользоваться простым водным раствором нашатыря в соотношении 1:1. После чего скатерть выстирать.

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