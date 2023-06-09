Как сэкономить на стирке: проверенные методы

Есть несколько важных правил, которые помогут сэкономить при стирке. Выбор оптимального режима, предварительная сортировка и даже правильное время – это основные аспекты для эффективной экономии.

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Например, экспресс-режим подходит не для всех тканей и делает стирку более энергоемкой. Важнейшие советы для стирки собрало издание Porady Interia.

Оптимальные часы

Первый способ удешевить стирку – правильно выбрать часы работы машинки. Как оказалось, самый низкий спрос на электроэнергию наблюдается с позднего вечера до раннего утра (22:00-06:00). Однако если вы живете в многоквартирном доме с плохой звукоизоляцией, учтите, что не все соседи будут рады слышать гул вашей стиральной машинки во времена отдыха.

Сортировка белья и заполнение барабана

Еще одна важная вещь – раздельная стирка. Обратите внимание на тип ткани, а также на рекомендации производителя на этикетке. Один из мифов экономной стирки состоит в максимальной заполненности барабана: так, мол, можно сэкономить и не включать машинку дважды. Однако лишняя одежда только перегружает устройство, увеличивая риск поломки. Перед стиркой убедитесь, что в барабане есть свободное пространство.

Выбор правильного режима

Также важно настроить соответствующую программу стирки. Обратите внимание на информацию на этикетке. Производители одежды дают рекомендации по стирке одежды. Еще один нюанс – правильный выбор температуры: чем ниже температура, тем меньше затраты на стирку. Продолжительность стирки также влияет на экономию. Следует выбрать режим эко, многие современные стиральные машины имеют такую функцию. Он потребляет наименьшее количество энергии и воды, что позволяет значительно экономить в ежемесячном расчете.

90% потребления энергии стиральной машиной приходится на нагрев воды. Вращение барабана потребляет очень мало энергии по сравнению с этим. Стирка при более низкой температуре потребляет до 59% меньше энергии, что может снизить счета за электричество и воду.

Кроме того, популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

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