Мебель чистая неделями: секрет уборщиц, как надолго избавиться от пыли

Влажную уборку в доме нужно проводить раз в неделю. Но пыль быстро оседает на поверхности, особенно летом, когда в квартире часто открыты окна на проветривание.

Видео дня

Она не только делает наш дом неопрятным, но и плохо влияет на наше самочувствие. Поэтому OBOZREVATEL нашел способ, чтобы помочь эффективно справиться с этим.

Горничные пользуются действенным средством в борьбе с грязью, которое значительно облегчает их работу. Пыль мгновенно стирается с поверхности и долго не оседает на нее.

Чтобы создать такой раствор, вам понадобится литр теплой воды и 200 миллилитров яблочного или столового уксуса. Смешайте эти ингредиенты и нанесите с помощью распылителя на необходимые участки. Протрите чистой мягкой тряпкой и можете забыть о пыли на несколько недель.

Уксус не только поможет вам справиться с грязью, но и избавит от неприятного запаха. Это незаменимый помощник в уборке.

Также OBOZREVATEL публиковал различные методы борьбы с грязью и пылью. В два стакана воды добавьте две столовые ложки оливкового масла, одну чашку уксуса и несколько капель моющего средства. Тщательно все размешайте и распылите на поверхности. Масло поможет оттолкнуть пыль и дольше хранить мебель чистой.

Чтобы пол в доме блистал, вам понадобится сухая швабра и нейлоновые колготки. Нейлон благодаря статическому электричеству притянет грязь и соберет всю пыль.

А если вам не подходит кондиционер для волос, то не спешите его выбрасывать. Он поможет в борьбе с пылью. Возьмите стакан кипяченой воды и добавьте пару капель средства. Кондиционер должен полностью смешаться с водой, затем распылителем нанесите раствор и протрите мебель.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт чудо-смеси, которая не оставит разводов на окнах.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.