Как помыть окна без разводов: рецепт чудо-смеси для уборки

Мыть стекло с одной стороны просто, потому что эта поверхность очень устойчива к разным средствам, а с другой – на окнах и зеркалах даже самые маленькие разводы заметны очень сильно. Именно это усложняет уход за стеклянными поверхностями.

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Любители чистоты ищут рецепты средств, которые могли бы помочь в уборке и не оставляли разводы на окнах. И пользовательница TikTok под ником @cleanwithchristina, специализирующаяся на лайфхаках по уборке, поделилась таким рецептом. Его отдельное преимущество – низкая цена и доступность составляющих. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Для изготовления спрея для чистки понадобятся:

белый уксус – 3 столовые ложки;

медицинский спирт – 2 столовые ложки;

теплая вода – 1 чашка;

бутылка с распылителем.

В бутылку для начала нужно добавить уксус и спирт и смешать их, а затем ввести в раствор воду. Перед использованием средство хорошо встряхивают, чтобы все компоненты смешались. Жидкость готова.

Ее наносят на стекло и протирают без использования бумаги. Достаточно будет высушить поверхность салфеткой из микрофибры – после этого на окне, зеркале или другом предмете не останется никаких следов и оно заблестит.

При использовании этого средства лучше защищать руки резиновыми перчатками, ведь уксус и спирт достаточно агрессивные к коже вещества. И еще один совет – вытирать стекло после обработки следует зигзагообразными движениями. Так на нем точно не останется пятен.

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