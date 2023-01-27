Как надолго избавиться от пыли благодаря всего одному компоненту: спасательный лайфхак

Поверхности в помещениях требуют регулярной очистки от пыли. Но есть действенный лайфхак, который поможет дольше избежать ее накопления.

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Один простой компонент добавляют в состав многих чистящих средств. Издание Lifehacker рассказало, как сделать спрей отталкивающий самостоятельно.

Все рецепты сходятся в одном – если добавить к ним немного масла, пыль на поверхностях не будет оседать так быстро.

Итак, чтобы приготовить смесь необходимы следующие ингредиенты:

– Оливковое масло

– Немного мыла

– Вода

– Уксус

Если хотите, чтобы поверхности после обработки приятно пахли, можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

Возьмите пульверизатор или небольшую емкость, налейте туда 2 стакана воды. Добавьте 2 столовых ложки оливкового масла, одну чашку уксуса и несколько капель моющего средства. Тщательно смешайте.

Масло благодаря своей структуре поможет оттолкнуть пыль и дольше сохранить поверхности чистыми. Уксус и мыло с легкостью удалят существующую пыль.

Очистив мебель от пыли, возьмите чистую тряпку, смочите смесью и разделайте ею поверхности.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как сделать так, чтобы дома всегда пахло свежестью.

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