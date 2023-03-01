Как идеально очистить пол даже без пылесоса: быстрый китайский способ

Кажется, что нет ничего проще, чем мытье полов в квартире, но если вы предварительно не уберете всю пыль и ворсины, то все мытье превратится в размазывание пыли. Именно поэтому хозяева обычно сначала пылесосят пол и только потом его моют.

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Однако если у вас нет рядом пылесоса или им невозможно воспользоваться вследствие отключения света, можно попробовать интересный лайфхак. OBOZREVATEL разбирался, как идеально очистить пол даже без пылесоса.

Этот способ очень популярен в Китае. Там придумали метод, как, моя пол, реже смывать пыль и грязь, налипшие на тряпку. Не нужно искать в магазинах дорогие средства или самостоятельно делать растворы и смеси. Поможет простая вещь, которая, наверное, есть в каждом доме – старые нейлоновые колготки.

Возьмите сухую швабру и оберните ее нейлоновыми колготками. Протрите ею пол. Колготки смачивать не нужно. Секрет в том, что нейлон благодаря статическому электричеству будет притягивать грязь. Особенно действителен этот лайфхак для того, чтобы убирать маленькие частицы пыли.

Кстати, еще один популярный экспресс-метод состоит в том, чтобы разбавить в воде немного бельевого кондиционера. Поверхности надолго очистятся от пыли, если протирать мебель таким раствором.

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