Малину обязательно нужно подкормить в мае: опытные дачники поделились рецептом

Малина – довольно неприхотливая культура, которую легко вырастить на грядке. Малина имеет высокое содержание витамина С, поэтому очень полезна для иммунитета, а также помогает при болезнях почек, зрения, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Вырастить на грядке эти полезные ягоды довольно просто. Однако часто вместо сочных и крупных плодов вырастает мелкий и кислый урожай. Чем подкормить малину весной, чтобы получить сладкие ягоды – читайте в материале OBOZ.UA.

Чем подкормить малину

Конечно, многое зависит от сорта малины, но даже крупноплодные сорта при неправильном уходе могут дать мелкие ягоды.

Качественным природным удобрением для малины станет горох. Да, для многих это будет неожиданностью. Конечно, можно использовать магазинные смеси для подкормки, но гороховый раствор станет органической и экологически чистой альтернативой.

Как приготовить раствор для подкормки малины

Вам понадобится стакан гороха. Следует высыпать горох в емкость и залить 1 л воды.

Далее нужно подождать, пока горох набухнет.

С помощью блендера или подручных материалов нужно перебить горох до однородной массы и тщательно процедить раствор.

Средство необходимо разбавить водой в расчете: 3 л воды на 1 стакан горохового удобрения.

Есть и более простой способ. Просто залейте стакан гороха тремя литрами воды, дайте ему настояться сутки, а затем процедите и поливайте малину под корень.

Когда делать гороховые подкормки

Специалисты рекомендуют делать гороховые подкормки в начале мая – именно в этот период удобрение будет иметь лучший эффект.

Также OBOZ.UA рассказывал, что важно помнить и о необходимости своевременной обрезки. Особенно актуально это для ремонтантных сортов, которые могут плодоносить несколько раз в году. При пренебрежении правилами ухода это свойство может быть утрачено и куст будет давать ягоды только раз в сезон. Как обрезать малину – читайте в материале.

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