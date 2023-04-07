Малина будет очень сладкой: что следует успеть сделать в апреле

Малина – сладкая и полезная ягода, настоящий кладезь витаминов. Она обладает иммунозащитными свойствами благодаря высокому содержанию витамина С, а также помогает при болезнях почек, зрения, проблемах с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом.

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Эти кусты не очень привередливы, так что вырастить малину на грядке будет несложно. Важно помнить о необходимости своевременной обрезки. Особенно это важно для ремонтантных сортов, которые могут плодоносить несколько раз в году. При пренебрежении правилами ухода это свойство может быть утрачено и куст будет давать ягоды только раз в сезон. Что следует успеть сделать в апреле, чтобы получить обильный и сладкий урожай, читайте в материале OBOZREVATEL.

Уже в первой половине апреля опытные огородники советуют сделать профилактическую обрезку. Перед этим нужно снять фиксацию и распрямить ветки.

Не следует ожидать массового нашествия вредителей для того, чтобы начать с ними бороться. Профилактические опрыскивания начинают уже в апреле. Можно сделать раствор бордосской жидкости, смешав 10 л воды и 300 г смеси.

Мочевина и медный купорос хорошо справятся с вредителями и подходят для обработки малины. В емкость следует налить 10 л воды, добавить 50 г купороса и 700 г мочевины.

Пересаживать малину нужно до появления первых листиков. Обычно это делается в первой декаде апреля.

Кстати, есть некоторые особенности подкормки малины азотными и минеральными удобрениями. Как, когда и в каких пропорциях вносят удобрения – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярных удобрениях, которые на самом деле могут принести вред растениям.

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