Оптическая иллюзия покажет потаенную сторону: что вы видите первым

Оптические иллюзии – это сложные визуальные стимулы, способные обмануть наш мозг и обойти стандартные паттерны восприятия. Между тем, что видят глаза и тем, как это обрабатывает голова, возникает несоответствие. И онj может рассказать о личности человека, который смотрит на такое изображение.

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Так изображение, которое завирусилось в TikTok, может показать, осуждаете ли вы других людей или в первую очередь концентрируетесь на самокритике. Расшифровка загадки зависит от того, что именно вы первым увидите на картинке. Чтобы посмотреть оптическую иллюзию, долистайте новость до конца.

Что можно увидеть на картинке

Не спешите читать этот текст, если еще не увидели оптическую иллюзию. На ней можно разглядеть ворону, складывающую мелкие камешки друг на друга, сидя на скале. Другой вариант интерпретации картинки – профиль человека, образованный этими мелкими камешками.

Если вы увидели первой ворону

Люди, которые первыми заметили на изображении птицу, склонны осуждать других и меньше обращать внимания на свои проступки. Вы всегда формируете очень твердое мнение о всех, кого встречаете. Свою интуицию вы считаете сильной, а прогнозы – точными. Вас тяжело убедить в вашей неправоте.

Если первым вам бросилось в глаза лицо

Вы гораздо более критично относитесь к себе. Для вас самокритика является механизмом выживания, вы боитесь неприязненного отношения со стороны других и поэтому всегда ищете причину в себе. Вам следует поработать над тем, чтобы не позволить негативным мыслям и убеждениям о себе мешать вам быть тем, кем вы являетесь на самом деле.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об оптической иллюзии, обманывающей мозг каждый раз по-новому.

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