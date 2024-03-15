Когда сеять огурцы, чтобы получить ранний урожай: посевной календарь

Огурцы – один из самых популярных овощей на украинских столах и грядках. Их свежий, хрустящий вкус прекрасно дополняет любое блюдо, поэтому не удивительно, что дачники стремятся получить урожай как можно раньше.

Правильно выбранное время для посева – это залог получения раннего и обильного урожая. Поэтому NV поделился посевным календарем, где отобраны благоприятные дни для посадки огурцов на рассаду.

На самом деле семена огурцов достаточно хорошо прорастают и в открытом грунте, но для того, чтобы получить ранний урожай, следует пользоваться рассадным методом.

Сеять тепличные сорта огурцов на рассаду можно начинать уже в марте, а предназначенные для высадки в открытый грунт – в конце мая.

Сеянцы будут готовы примерно через три недели. Однако следует дождаться пока земля прогреется до 15 градусов, прежде чем высаживать растения на грядку.

Посевной календарь

В марте благоприятными днями для посева огурцов будут 13-19, 28 и 29 числа.

Лучшие дни для посева в апреле – это 1, 2, 10-15, 25, 29-30 числа.

Как подготовить семена

Перед посадкой следует отсортировать поврежденные и деформированные семена от качественных. Для этого посевной материал можно погрузить в слабосоленый раствор примерно на 10 минут. После этого дефектные семена всплывут, а крепкие и здоровые останутся на дне.

Однако с инкрустированными, дражированными и обработанными семенами такую процедуру проводить не стоит.

Также, чтобы увеличить шансы на успех, семяна можно прорастить.

Как сеять семена

Огурцы – довольно чувствительные растения с тонкой корневой системой, поэтому рекомендуется сеять их в отдельные емкости. Для посева можно использовать маленькие торфяные стаканы, картонные стаканчики либо пластмассовые контейнеры.

В каждую тару нужно положить по одному пророщенному семячку на глубину около 3-5 сантиметров.

После этого полейте огурцы, накройте пленкой и храните при температуре 23-28 градусов до появления первых ростков.

Увлажнять почву нужно раз в неделю с помощью распылителя.

Какая почва нужна

Для выращивания огурцов понадобится почва, хорошо пропускающая воздух и влагу. Также следует избегать субстратов, содержащих большое количество торфа. Кроме того, важно, чтобы кислотность земли не была завышена.

Если вы решили самостоятельно приготовить почву, а не воспользоваться магазинной, то вам понадобится торф, перегной и садовая почва. Смесь нужно будет продезинфицировать, например, крепким раствором марганцевой кислоты, а также подкормить.

На 10 килограммов почвенной смеси рекомендуется внести 6 г мочевины, 10 г суперфосфата, 6 г сульфата калия и 2 г сульфата магния.

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