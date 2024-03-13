Что должны сделать все хозяева в огороде, саду и цветнике в марте: полный список дел

В марте природа начинает постепенно просыпаться после зимнего сна. Именно поэтому это лучшее время, чтобы начать сезонные работы в огороде, саду и цветнике.

В этом месяце важно выполнить ряд мер, чтобы заложить основу для дальнейшего развития земельного участка. Издание Світ Рослин рассказало о том, что вам нужно сделать в марте, чтобы получить богатый урожай и живописный вид в будущем.

Огород

Все работы для выращивания крепких растений, которые дадут обильный домашний урожай, начинаются дома. Хорошая и жизнеспособная рассада – первый шаг к успеху. Если вы еще не приступили к посевам овощей и цветочных культур, то уже стоит начать.

Некоторые садоводы начали выращивать рассаду уже в конце февраля и начале весны. В таком случае после второй половины марта уже можно проводить пикировку сеянцев капусты, томатов, перцев и некоторых цветов.

Проверьте запасы семян, клубней и луковичные культуры на наличие повреждений. Если что-то испортилось, то произведите закупку.

В конце марта можно проводить яровизацию картофеля. Это позволит обнаружить клубни, которые не дадут хорошего урожая и устранить их.

Цветник

Дождитесь ясной погоды и выставьте на проветривание все свои цветы, спрятанные на зиму, чтобы дальнейшая посадка в почву не была для них большим стрессом.

Таящий снег может привести к чрезмерному увлажнению почвы, что может повлечь за собой выпревание луковичных и садовой земляники. Поэтому следует разбить над ними снежный наст.

Если выпревания корней многолетних культур все же избежать не удалось, то нужно их пересадить и провести мульчирование торфом.

Не забудьте об удобрениях с высоким содержанием азота. После зимы многолетники и луковичные нуждаются в питательных веществах.

Обработайте участок доходными гербицидами, перекопайте почву и внесите туда азотные, минеральные и органические удобрения.

Пионы, ирис, флоксы и другие многолетники нужно разделить и посадить в заранее подготовленное место, а клубнелуковицы монтбреции и гладиолусов поставить на проращивание.

Сад

Если в вашем регионе до сих пор лежит снег, то стоит убрать его с веток плодовых культур и вокруг стволов деревьев. Для оттока талой воды можно сделать канавки.

Затем необходимо оградить деревья от мартовского солнца. Если вы не успели побелить их в прошлом сезоне, то в начале весны это сделать очень важно.

Также нужно избавиться от вредителей, зимовавших на коре. До того как появились почки, обработайте садовые деревья концентрированным водным раствором мочевины.

Для того чтобы сохранить цветочные почки на плодовых культурах – обработайте крону раствором извести. Для его приготовления вам понадобится 10 л воды и 1 кг извести.

Произведите обследование стволов, крон плодовых культур и кустов. Если вы обнаружили трещины, морозобоины и другие повреждения, то следует зачистить их садовым ножом после того, как пройдут заморозки.

Если на деревьях обнаружены лишайники, то удалите их с помощью специальных инструментов и обработайте растение до начала сокодвижения пятипроцентным раствором купороса.

Произведите санитарную обрезку. Следует избавиться от засохших или больных ветвей и побегов. Сильно загущенные кустарники не помешает проредить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно пикировать рассаду.

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