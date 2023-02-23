Когда сеют огурцы на рассаду: правила, которые помогут увеличить урожай

Перед посевом огурцов следует определиться с местом выращивания – будут они расти в теплице или на грядке. Дело в сортах: самоопыляющиеся и партенокарпические типы подойдут для теплиц, а пчелоопыляемые – для грядок.

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Некоторые огородники говорят, что прежде чем сеять огурцы, следует свериться с лунным календарем, ведь в полнолуние и на новолуние ничего сажать не стоит. OBOZREVATEL разбирался, когда лучше сеять огурцы на рассаду и как увеличить урожай.

Что говорит лунный календарь

Правило посевного календаря очень простое: на растущую Луну сеем культуры, съедобная часть которых растет над землей, а на нисходящую Луну – под землей. Полная Луна и новолуние неблагоприятны для огородных работ.

Так что огурцы советуют сеять в следующие даты:

с 21 по 28 февраля

1-5, 23-26 и 28-31 марта

1-2, 20-22, 27-29 апреля.

Когда сажать огурцы в теплице и на грядки

Огурцы очень теплолюбивы и не переносят низкие температуры. Чтобы огурец чувствовал себя комфортно, нужно дождаться прогрева почвы минимум до 10-12 °C, дневная температура не должна опускаться ниже +18 °C, а ночная ниже +10 °C.

Определить срок пересадки в теплицу или грядку очень легко. К дате посева семян добавляем 5-7 дней на появление всходов и еще 25 дней на развитие.

Как вырастить огурцы

Семена огурца следует откалибровать. Поможет при этом соляной раствор, но не слишком резкий. Бросаем семена в слабый раствор соли и воды. Семена, которые не утонули – не уродят, их можно сразу выбросить. Остальные семена следует достать, промыть водой и при необходимости обработать раствором марганцовки.

В емкость насыпаем землю, поливаем ее водой. Далее делаем ямку глубиной 1-1,5 см. Опускаем в нее 2 семечка. Засыпаем грунтом, накрываем пленкой и убираем в теплое место. Поливать рассаду огурцов следует ежедневно. Огурцам нужен воздух, поэтому каждый день нужно открывать пленку, давая возможность растениям дышать. Если этого не делать, на рассаде может появиться плесень.

Через 25-30 дней рассаду пересаживают в теплицу или на грядку.

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