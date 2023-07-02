Когда пора срывать помидоры: легко определить за кожурой

Период созревания помидоров зависит от многих факторов: температурных колебаний, уровня влажности и выбранного сорта. Обычно первые помидоры собирают уже в августе. Плодам следует дать созреть на кустах. Зеленые помидоры срывают только в крайнем случае, когда растение заболело или из-за затяжных дождей есть угроза потери урожая.

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Основной секрет длительного хранения помидоров состоит в том, что следует оставить плодоножку. Детальнее о том, как определить спелость овощей, рассказало издание Express.

Помидоры лучше всего выращивать на теплой солнечной грядке. Важно оберегать растения от сквозняков. Кусты хорошо растут в теплицах и обычно дают более ранний урожай.

Дэниел Каррутерс, эксперт из Cultivar Greenhouses, поделился некоторыми советами касаемо полива, сбора и хранения помидоров.

"Время созревания помидоров будет зависеть от сорта, погодных условий и размера плодов. Помидоры черри, как правило, созревают быстрее крупных сортов", – рассказал Дэниел.

Узнать, готовы ли помидоры к сбору урожая можно по кожуре. Собирать можно красные или бледно-красные помидоры в зависимости от сорта. Если помидор легко отрывается – значит он созрел.

Помидоры нужно регулярно поливать, однако избыточный полив приведет к заболачиванию почвы. Появление коричневых или черных пятен на плодах свидетельствует о том, что растения стали болеть и загнивать. А засуха истощает корневую систему и является основной причиной потери урожая.

В период наибольшей жары почва на грядке может прогреваться до отметки +70 °C на солнце и до +35 °C в тени. Поливать помидоры холодной водой из-под шланга не рекомендуют – резкий перепад температур может вызвать стресс. Оптимальный вариант полива – капельный. Растения будут поглощать уже достаточно прогревшуюся воду.

Важно помнить, что система полива не должна контактировать напрямую с растением – она должна только орошать почву. Как сделать капельный полив своими руками – читайте в материале.

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