Спасет урожай от жары: как сделать капельный полив своими руками
Чрезмерная жара может испортить урожай. Чтобы оградить огородные культуры от палящего солнца, можно приобрести автоматизированную систему полива. Она имеет специальные датчики, которые определяют, достаточно ли увлажнена почва и есть ли потребность в орошении. Казалось бы, идеальное решение, если бы не одно "но" – система весьма дорогостоящая.
Опытные огородники говорят, что капельный полив можно организовать своими руками. OBOZREVATEL публикует пошаговую инструкцию.
Капельный полив подойдет для:
- томатов
- зелени
- лука
- чеснока.
Поддерживая правильную влажность можно увеличить урожай до 40%. Главное, чтобы система полива не контактировала напрямую с растением, а только орошала почву. Чрезмерное количество воды может вызвать появление плесени на листьях.
Дозировку определяют, умножив площадь грядки, которую должна покрывать система, на среднюю суточную потребность в воде (примерно 4мм). Например, 500 кв.м (площадь грядки) умножаем на 4 мм получаем 2000 мм/кв. м = 2 куб.
Способ 1
Самое простое – сделать капельный полив из бутылок. Это сэкономит воду и уменьшит потребность в разрыхлении земли. Способ подходит для всех типов грунтов, можно использовать на открытой грядке и в теплице. Кроме того, растение получит теплую воду, которая успеет нагреться под солнцем. Среди минусов – систему придется наполнять вручную, а использовать только утром и вечером.
Как сделать систему полива:
- Вырежьте внизу пластиковую бутылку 5-10 маленьких отверстий, через которые будет протекать вода.
- Установите бутылки на грядке. Отверстия должны быть под землей, а горлышко – над.
Способ 2
Для полива из пластиковых труб следует приобрести полиэтилен. Вода будет стекать через систему трубок с отверстиями разного диаметра.
Необходимые материалы:
- водораспределительные трубы
- клапаны
- муфты
- гидравлическое оборудование
- гравий
- проволока или веревка
- программируемый контроллер и комплект электроклапанов для включения питания на блоках полива (для улучшенной автоматизации полива, по желанию).
Да, система сложная. Попробуем разобраться, как ее установить.
- Выройте траншею и проложите вдоль нее трубу. Сразу следует произвести распределение и соединение.
- Разрежьте трубу специальными ножницами. Оттяните гайки крепежа, положите на конец трубы прокладки. Чтобы соединение было надежным, эксперты советуют прижать хомуты в разъем и плотно их затянуть.
- Проверьте систему, произведя тестовый запуск. Если есть протечка – попробуйте устранить их.
Гравий требуется, чтобы устроить дренажный слой. В траншею глубиной 30 см насыпаем 10 см гравия.
Способ 3
Систему с капельницами можно питать в том числе и с помощью дождевой воды. Правильные расчеты по длине шлангов и количеству капельниц – залог успешно установленной системы.
Шаг 1. Устанавливаем полиэтиленовую трубу. Диаметр должен быть среднего размера.
Шаг 2. Размещаем систему со встроенными капельницами вокруг растений. Капельная линия фиксируется на грядке с помощью специальной шпильки.
Шаг 3. Подключаем редуктор к линии распределения воды.
Шаг 4. Устанавливаем фильтры, чтобы предотвратить быстрое засорение.
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