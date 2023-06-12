Помидоры станут сладкими: рецепт удобрения, которое гарантирует результат

Июнь – лучшая пора, чтобы подкормить помидоры. Именно в начале лета происходит закладка и формирование первых плодов. Прежде всего, нужно позаботиться о защите растений от болезней и вредителей.

Видео дня

Также следует делать прополку – не только в июне, но и на протяжении всего лета. Почву вокруг кустов нужно регулярно рыхлить, а окучивание проводят на влажной земле. В качестве удобрения опытные огородники рекомендуют эффективный и дешевый самодельный настой. Чем подкормить помидоры, чтобы были сладкими – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чтобы помидоры обладали насыщенным вкусом, не обязательно использовать минеральные удобрения. Настой из черного хлеба – экологичная и эффективная замена химическим средствам.

Приготовить его очень просто: понадобится пять минут потраченного времени и несколько дней ожидания.

Шаг 1. Берем трехлитровую банку и на две трети заполняем ее кусками черного хлеба.

Шаг 2. Оставшуюся всю емкость наполняем теплой водой, предварительно растворив в ней 100 г свежих дрожжей.

Шаг 3. Поставьте банку в теплое затемненное место. Удобрение должно настояться 3-5 дней. После завершения процесса брожения процедите настой.

Важно перед поливом разбавлять настой водой в соотношении 1:10 – удобрение не должно быть слишком концентрированным.

Поливать помидоры следует под корень. Повторить подкормку можно по меньшей мере через две недели.

Кстати, неправильные растения возле томатной грядки – одна из причин утраты урожая. Плохое соседство будет подавлять рост помидоров, портить завязь и подвергать растения заражению болезнями и вредителями. Что ни в коем случае нельзя сажать рядом с помидорами, а какое соседство будет полезно – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить помидоры, чтобы урожай был ранним.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.