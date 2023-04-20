Когда нельзя сажать овощи: что говорят народные приметы

Чтобы получить щедрый урожай, следует заранее позаботиться о подкормке почвы. Есть универсальные удобрения, которые помогут насытить растения питательными веществами – навоз, компост, торф, зола и т.д. Минеральные удобрения можно добавлять в органические, чтобы усилить их действие. Не следует забывать и о правильном соседстве: перец лучше не сажать рядом с бобовыми, а картошку – на одной грядке с пасленовыми.

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Однако наряду с общими советами существуют и народные приметы. К примеру, кукурузу издавна начинали сеять, когда зацветали вишни. А морковь замачивали рано утром, до восхода солнца, чтобы выросли большие и сладкие плоды. Подробнее о "огородных" приметах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Наши предки говорили: подсолнухи лучше сеять в субботу, когда солнце не слишком активное – на рассвете или после заката. Сеять подсолнечники нужно в тишине, не разговаривая о будничных проблемах. Также на рассвете сеют горох и замачивают семена моркови.

Тыквы издавна сажали в "базарные" дни.

Начали лопаться серьги на березах – пора сеять зерновые.

На вербе появились котики, а на клумбах зацвели нарциссы – пора сеять редис, капусту и салат.

Зацвела бузина и черемуха – можно сажать картошку, холодов больше не будет.

По приметам, лук следует посадить до того, как на реках заквакают лягушки.

Распустились вишни – пора сеять кукурузу и укроп, а с цветением яблонь начинали сеять овес.

Обращали внимание также на калину и рябину. По поверьям, как только зацветут эти кусты – можно высаживать на грядки помидоры, огурцы, патиссоны и тыквы.

Кстати, в народе говорят, что помидоры и огурцы нельзя сажать рядом на грядке. Это соседство станет причиной плохого плодоношения. У приметы есть и научное объяснение. Какое именно – читайте в материале.

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