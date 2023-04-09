Как избавиться от вредителей в теплице: старый проверенный метод

Теплица – комфортная среда не только для овощей. Так же хорошо здесь могут чувствовать себя и всевозможные вредители. Насекомым нравится теплая и влажная атмосфера в помещении. Поэтому огородники постоянно ищут способы, как избавиться от насекомых в теплице. И сделать это как можно быстрее.

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OBOZREVATEL собрал несколько способов решить проблему. Они не потребуют применения ядохимикатов и будут безопасны для растений. При этом способ борьбы часто зависит от конкретного вредителя. Чаще всего в теплицах встречаются три вида насекомых: белокрылки, медведки и совки.

Белокрылка

Эти маленькие насекомые являются одними из самых опасных вредителей. Они распространяются очень быстро и так же быстро уничтожают урожай. Выглядит белокрылка, как маленькая букашка светло-серого цвета с большими белыми крыльями. Обычно живет на обратной стороне листьев, поэтому растения нужно регулярно осматривать на предмет этого вредителя. Также узнать о присутствии белокрылки можно по бархатно-черному налету на зараженном листе. Действовать в таком случае нужно немедленно.

Чтобы уничтожить белокрылок, нужно приготовить отвар из тысячелистника. На 1 литр воды понадобится 100 г растения. Траву нужно положить в эмалированную посуду, залить крутым кипятком, накрыть крышкой и оставить настаиваться на два дня. Когда средство будет готово, его нужно будет процедить и обработать им зараженные растения из пульверизатора.

Медведка

Этот вредитель живет на земле, но умеет и летать, и плавать. Медведки вырастают до 5-10 см и подтачивают корневую систему растений. Борьба с этим насекомым заключается в уничтожении гнезд, куда оно откладывает яйца. В одной кладке может быть больше 300 яиц. Их можно уничтожать физически во время прополки огорода, а можно заливать норы медведки перечным настоем.

Чтобы приготовить средство от этого вредителя, нужно взять 150 г молотого острого перца, 2 столовых ложки уксуса и 150 мл воды. Ингредиенты нужно смешать и дать им немного настояться. Это жгучее средство рассчитано на одну нору медведки. Его вливают в ход и он уничтожает кладку в гнезде.

Совка

Опасны для растений и гусеница, которая поедает листья и стебли растений, и бабочки, которые выходят из такой гусеницы. Лучший способ борьбы с этим вредителем это собрать его вручную и уничтожить.

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