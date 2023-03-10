Какие удобрения лучше всего подходят для теплицы: почва будет переполнена питательными веществами

Чтобы получить больший урожай осенью, немало огородников уже начинают высаживать разные растения в теплице. Но в таких условиях почва истощается быстрее и нуждается во внесении удобрений, чтобы на ней могли вырасти здоровые и сильные растения.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие удобрения могут обогатить землю в теплице. В идеале это должны быть органические виды. Однако в некоторых случаях подойдут и минеральные. Разберемся подробнее.

Навоз

Этот вариант улучшает структуру земли и обогащает ее питательными веществами. Чтобы внести навоз, нужно сначала перекопать почву, тогда удобрение быстро распадется на питательные вещества и усвоится. Наибольшую ценность имеет козий навоз. Также хорошим вариантом станет конский или коровий. Свиной с такой целью обычно не используют. Для удобрения земли в теплице нужно брать именно перепревший навоз, которому больше 6 месяцев. Перед внесением его можно разбавить водой.

Перегной

Удобрение из опавших листьев, остатков корней и навоза сразу полностью готово к использованию. Его можно вносить во все типы почвы – оно будет иметь более мягкое и безопасное действие, чем чистый навоз. Перегноем можно удобрять даже рассаду.

Компост

Этот тип органического удобрения готовится из остатков различной органики – опавших листьев и скошенной травы, прошлогодних сорняков, овощных и фруктовых очисток и остатков. В него можно добавлять навоз и помет. Чем больше составляющих, тем лучше – так в компост попадет больше разных питательных веществ. Если же к созданию компоста привлекались черви, то это называется биогумусом или вермикомпостом и является полностью готовым к использованию субстратом.

Торф

Торф является важной составляющей многих готовых субстратов. Также его можно вносить в качестве подпитки в истощенную землю. Для теплицы лучше всего подойдет именно верховой тип торфа. Он богат питательными веществами и имеет высокий уровень кислотности, что хорошо для растений. Торф делает субстрат более воздухопроницаемым и легким.

Зола

Наибольшая польза, которую может принести зола – это раскисление почвы и улучшение ее структуры. Это дает растениям большую стойкость и повышает их урожайность. Но зола подходит не всем типам огородных культур, поэтому вносить ее следует осторожно.

Минеральные удобрения

Их можно добавлять вместе с органическими, чтобы усилить их действие. Весной тепличный субстрат лучше обогащать азотными удобрениями – аммиачной селитрой, карбамидом, сульфатом аммония и т.д. Они хорошо влияют на развитие растения, но из-за избытка азота оно может дать больше листьев, чем плодов, поэтому важно соблюдать правильную дозировку минеральных удобрений. Также подойдут для тепличной земли комбинированные минеральные удобрения.

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