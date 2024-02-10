Ключ к лучшему сну: 10 секретов идеальной уборки в спальне

Нарушение режима сна может вызвать стресс для организма. Исследования показали, что люди с расстройствами сна, бессонницей или обструктивным апноэ более склонны к депрессии. По словам ученых, здоровый отдых способствует нормализации метаболизма, укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению иммунитета.

Спальня должна быть уютным и комфортным местом для высококачественного сна. Эксперты рассказали о 10 секретах уборки в спальне, которые будут полезны нормализации режима.

Конечно, война вносит коррективы, и часто приходится просыпаться от взрывов или идти спать в коридоры или другие более или менее безопасные места. Однако в обычных условиях спальня должна быть местом, где вы чувствуете себя в первую очередь уютно. Для лучшего сна некоторые специалисты советуют приобрести шторы с эффектом затемнения, инвестировать в удобный матрас, увлажнитель и другие средства для улучшения самочувствия.

Однако самым эффективным вкладом в здоровый сон будет правильная уборка в спальне.

Стоит ежедневно выделять немного времени для уборки дома – так легче распределить список дел. К тому же, правильная планировка позволит не тратить все выходные на домашние дела.

Поэтому 10 секретов идеальной уборки в спальне состоят в следующих простых шагах:

Отнесите грязную одежду в стиральную машину, поднимите лишние вещи с пола, сложите на полки книги и т.д. Вытрите пыль со всех поверхностей, двигаясь сверху вниз. Не забудьте про карнизы, кондиционеры, светильники, шторы/жалюзи, телевизор, комод и тумбочки. Очистите окна и зеркала. После мытья окон эксперты предлагают обработать стекло кондиционером для белья. Это средство идеально справится с разводами и будет предотвращать дальнейшую оседание пыли. Тщательно постирайте постельное белье. Простыни, наволочки и пододеяльники являются питательной средой для бактерий, грибков и пылевых клещей. Специалисты советуют стирать постель по крайней мере раз в неделю. Очистите матрас. Используйте ручной пылесос и точечно уберите крошки и загрязнения при необходимости. Протрите поверхности, например столики и комоды. Пылесосите везде, включая ковры, под кроватью и под столами. Верните вещи на свои места. Перестелите кровать. Если у вас есть мусорное ведро, опорожните его.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что привычка ставить несколько будильников или откладывать сигнал каждый раз на 5-10 минут может привести к очень отрицательным последствиям. Детальнее – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA публиковал 10 действенных советов, которые помогут научиться рано просыпаться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.