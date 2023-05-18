Чем помыть окна, чтобы были чистыми до осени: пыль будет отталкиваться от стекла

Весна – идеальное время для того, чтобы вымыть окна от грязи и пыли. Это действительно энергозатратная задача, которая даже не дает продолжительного эффекта.

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В теплое время года на окнах оседает гораздо больше пыли. Есть множество способов, чтобы от него избавиться: можно использовать лайфхак с уксусом, попытаться отмывать разводы газетой или купить магазинные средства. Но есть один интересный метод, который после использования будет буквально отталкивать пыль от стекла. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

В качестве основного ингредиента специалисты по уборке рекомендуют использовать кондиционер для белья. Сначала нужно вымыть окна привычным для вас способом. Это следует сделать для того, чтобы на стекле не оставалось пыли. По поводу разводов можно не переживать – с ними справится кондиционер.

На чистую мягкую губку наносим небольшое количество любого кондиционера для белья. Осторожно втираем его в стекло и оставляем на 5-10 минут. После этого с окон следует удалить остатки средства и отполировать стекло чистой тряпкой. Кондиционер будет отталкивать грязь и пыль, поэтому окна дольше будут сиять чистотой.

Этот лайфхак можно использовать и для других стеклянных поверхностей в доме, в том числе для зеркал.

Кстати, среди народных методов очищения стекла первое место занимает белый уксус. Есть несколько вариантов использования. Можно просто разбавить его с водой в пропорции 2:1 и опрыскать стекло из пульверизатора. Более действенным будет специальный раствор, в составе которого уксус, средство для мытья посуды и вода. Как правильно его приготовить и использовать – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем мыть окна, чтобы они сияли, как в отеле.

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