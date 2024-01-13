Почему откладывание будильника вредно для человека: объяснение пугает

Согласно исследованиям, почти 2,3 миллиарда человек во всем мире испытывают ту или иную форму бессонницы, что приводит к депривации сна. Привычка ставить несколько будильников или откладывать сигнал каждый раз на 5-10 минут может привести к очень негативным последствиям.

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Фрагментарный сон может привести к еще большей усталости. Ученые отмечают, что использование отсрочки будильника увеличивает инерцию сна.

Исследование сна

Чтобы понять, сколько людей полагаются на кнопку отложения, ученые опросили почти 3000 человек и результаты были неожиданными. Более половины (57%) опрошенных сказали, что каждый день пользуются кнопкой откладывания.

Четверть респондентов нажимают кнопку отложения по три-четыре раза каждое утро. Еще 9% сказали, что откладывают сигнал в 5 и более раз. 66% отметили, что им достаточно 1-2 повторных сигналов с интервалом 3-10 минут, чтобы проснуться. Две трети респондентов признались, что страдают недосыпанием или часто просыпаются ночью.

Почему дрема может испортить сон

Циркадный ритм – это внутренние 24-часовые биологические часы. Он регулирует ваше самочувствие и сонливость в течение дня, реагируя на изменения освещенности. Благодаря утреннему свету ваш мозг знает, что пора просыпаться.

Ученые придумали термин "снузеры" (snoozers) для обозначения людей, регулярно пользующихся кнопкой откладывания будильника.

Повторное нажатие кнопки откладывания может привести к тому, что ваше тело примет "первые звонки" как ложную тревогу. Как результат, можно получить ощущение головокружения и усталости в течение нескольких часов после пробуждения.

Если вы регулярно дремлете, но самочувствие только ухудшается – это важный сигнал тревоги. Дрема связана с более легкой фазой сна, которая чаще всего наступает примерно за час до пробуждения. Но поскольку сон более чувствителен, факторы окружающей среды, такие как храп партнера или шум на улице, скорее всего, будут мешать вам, что приведет к недостатку сна.

Ранее упомянутое исследование также измеряло потребление кофеина и обнаружило, что оно значительно увеличивалось в те дни, когда участники использовали отложенную кнопку будильника.

Когда мы просыпаемся по естественно, уровень стресса (или уровень кортизола) достигает своего пика. Но повторная дрема нарушает ваши циклы сна – главным образом, если вы погружаетесь в глубокий сон и просыпаетесь до того, как этот цикл естественно закончится.

Следует соблюдать осторожность, поскольку употребление слишком большого количества кофеина утром, когда уровень кортизола высок, может привести к повышению толерантности к кофеину.

Советы для здорового сна

Не устанавливайте несколько будильников. Если вы беспокоитесь о том, чтобы проснуться раньше, попробуйте просыпаться минимум неделю, установив будильник только один раз и не нажимая кнопку откладывания. Результаты вас удивят, обещают ученые. У вас на телефоне стандартный сигнал будильника и вы испытываете стресс, когда слышите его? Ученые советуют установить мелодичную приятную музыку. Положите будильник в другую сторону комнаты, чтобы пришлось встать с кровати для отключения. Если будильник уже зазвонил, а вам тяжело встать, попробуйте поставить одну ногу на пол или вытащить ее из-под одеяла. Резкое изменение температуры поможет проснуться. Свет – враг сна. Включите свет, когда срабатывает будильник, чтобы ваш мозг знал, что пора просыпаться и готовиться к новому дню.

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