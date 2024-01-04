Как научиться рано просыпаться: 10 полезных советов

Встать с утра – это настоящая проблема для некоторых людей. Это приводит к плохому самочувствию, сонливости и отсутствию продуктивности в течение всего дня.

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Согласно данным Sleep Foundation, существует множество способов, которые помогут наполниться энергией утром. Это зависит не только от того, в какое время вы легли спать, но и от физических упражнений, еды и ежедневных ритуалов.

Время пробуждения

Начните постепенно корректировать время своего пробуждения, чтобы организм смог адаптироваться к новому расписанию. Медленный и стабильный подход поможет установить стойкий распорядок дня. Ложитесь каждый день спать на 30 минут раньше и просыпайтесь так же. Повторяйте это до тех пор, пока не привыкнете к новому графику.

Темные шторы

Естественный свет – это мощный сигнал для пробуждения утром. Не закрывайте окна темными шторами, дайте возможность солнечным лучам разбудить вас с утра. Такой способ помогает вам проснуться естественным путем.

Будильник

Вставайте сразу после того, как зазвенел будильник. Не откладывайте сигнал на потом, так вам будет только труднее. Согласно исследованиям, вы будете чувствовать себя гораздо лучше, если встанете сразу, а не поспите еще 5-10 минут.

Сигнал будильника

Выберите приятный сигнал, который "мягко" подтолкнет вас к пробуждению, а не испугает с утра. Резкие и громкие звуки вызывают выброс адреналина в организме, это высвобождает гормон стресса, что негативно влияет на организм.

Выходные

Последовательность имеет решающее значение при настройке ваших внутренних часов. Поддерживайте одинаковое время пробуждения во все дни недели, не исключение и выходные. Исследования показали, что сон на выходные нарушает ваш биологический ритм.

Расслабьтесь вечером

Планируйте свое утро накануне и сделайте успокаивающую процедуру перед сном, чтобы дать сигнал организму, что вы готовы ко сну. Вы должны спать не менее 7-8 часов в сутки, поэтому начните свой вечерний отдых за один-два часа до этого. К примеру, заварите чай, выключите все гаджеты и почитайте книгу.

Зарядка

Утренняя физическая активность может подбодрить ваше тело и разум для активного начала дня. По словам экспертов, последовательные физические упражнения обеспечивают оптимальное функционирование вашего биологического ритма.

Планы на день

Запланируйте себе какое-нибудь дело на утро, чтобы у вас была мотивация быстро проснуться. Это может быть занятие йогой, поход в магазин или приготовление вкусного завтрака.

Еда

Обязательно ешьте с утра, чтобы дать телу энергию и силы на весь день. Избегайте позднего ужина, так как организму будет трудно расслабиться и отдохнуть ночью.

Кофеин

Хотя утренняя чашка кофе может быть отличным ритуалом, помните о последствиях. Кофеин может влиять на вас до вечера, что не даст вовремя заснуть и хорошо отдохнуть ночью. Это вещество содержится также в зеленом чае, горячем шоколаде, газировке и других популярных напитках.

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