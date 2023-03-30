Картофель даст урожай в июле: названы лучшие ранние сорта

Уже в начале июля или даже в конце июня огородники собирают урожай ранних сортов картофеля. Их можно высаживать в последних числах марта, при условии, что воздух и почва достаточно прогрелись.

Видео дня

Некоторые сорта картофеля устойчивы к весенним заморозкам. Какие ранние сорта лучше выбрать для посадки, разбирался OBOZREVATEL.

Ривьера

Плодоносить ривьера начинает через 50-65 дней после посадки, но огородники говорят, что первый урожай молодого картофеля можно выкапывать уже через 40 дней.

Этот сорт характеризуется высокой урожайностью и хорошим иммунитетом от фитофтороза и картофельной парши. В среднем с одного куста можно собрать 10-14, а иногда и до 20 клубней.

Ривьера подходит для пюре. Мякоть желтая по цвету и богата крахмалом.

Ред Скарлет

Урожай созреет через 60-70 дней после посадки. Картофель вырастает крупным и может долго храниться. По словам огородников, из 1 кг картофеля этого сорта можно собрать 20 кг.

Ред Скарлет подходит для запекания и пюре. Однако сорт плохо переносит жару. Если температура воздуха поднялась до отметки +30° С, картофель следует поливать и окучивать.

Гранада

Большой немецкий картофель, который подходит для жарки и запекания. На созревание уйдет 70-80 дней. С одного куста собирают в среднем 12 клубней.

Гранада устойчива к заболеваниям и долго сохраняется зимой. Картофель вырастает большим, средний вес составляет 150-200 г.

Констант

Констант созревает быстро, уже через 50 дней можно выкапывать первый урожай. Картофель обычно рождает большим и устойчивым к болезням.

Подходит для пюре и запекания. Но стоит отметить, что констант любит хорошо подкормленную почву.

Награда

Этот сорт нетребователен к почве и растет во всех регионах Украины. Особенностью является большой размер клубней. Одна картофелина весит в среднем 300 г.

Награда подходит для всех видов термической обработки. Из нее готовят пюре, добавляют в супы, жарят и запекают.

Кстати, картофель можно сажать по методу Фокина, разрезая его на две части.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая должна быть оптимальная температура для посадки картофеля.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.