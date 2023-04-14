Картофель даст по 15 кг урожая с куста: китайский метод посадки

Есть несколько популярных методов посадки картофеля. Например, по методике Фокина, картофель разрезают на две части – это пригодится, если после зимы осталось ограниченное количество посадочного картофеля. Но не все разрезанные клубни могут прижиться.

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Опытные огородники говорят, что картофель даст по 15 кг урожая с куста, если использовать китайский метод. Как сажать картофель, чтобы увеличить урожай – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сажать картофель китайским способом

Важнейшая особенность этого способа состоит в том, что клубни кладут в лунки на глубину 50 см. Так, по словам экспертов, картофель будет расти более активно.

Это позволит активизировать рост побегов. По мере роста картофеля, нужно его периодически окучивать. Приток воздуха позволит увеличить урожайность и ускорит рост растения.

Для китайского метода подойдут следующие сорта картофеля:

мадейра

бела роза

бернина.

Пошаговая инструкция

Для удобства публикуем пошаговую инструкцию посадки картофеля.

Шаг 1

Для начала нужно осторожно вырезать в клубне небольшой желоб. Оптимальна ширина – не более 1 см.

Шаг 2

Далее выкапываем одинаковые лунки глубиной 50 см. К выбору сорта нужно подойти ответственно, некоторые виды нельзя сажать на такую глубину.

Шаг 3

Расстояние между лунками должно составлять не менее 20 см. Когда побеги начнут расти, кусты нужно будет присыпать смесью почвы и опилок. Можно также высаживать картофель в траншее, главное – придерживаться рекомендаций по расстоянию и глубине.

Преимущества и недостатки метода

Огородники говорят, что с одного куста можно будет собрать до 15 кг клубней. Считается, что уход за картофелем упрощается, однако сам процесс посадки более трудоемок, ведь приходится копать большие ямы.

А еще бытует мнение, что картофель, посаженный китайским методом, будет меньше страдать от нашествия колорадских жуков.

Кстати, есть ряд растений, к которым колорадский жук даже не приблизится. Это табак, бобы, лук, чеснок, фасоль, календула. О действенных народных методах, которые позволят избавиться от вредителей – читайте в материале.

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