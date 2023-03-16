Какое домашнее животное лучше завести детям: кто не навредит

Малыши часто просит завести домашнее животное – кота, собаку, хомяка или попугая. Родители предстают перед выбором – какого любимца выбрать в семью, чтобы у ребенка развивалось чувство ответственности.

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Учитывать нужно множество факторов: пожелания ребенка, тип помещения, где живет семья, количество свободного времени у родителей, наличие аллергических реакций и т.д. Какое животное лучше купить ребенку читайте в материале OBOZREVATEL.

Собака

Активные, коммуникабельные и непоседливые собаки станут любимцами всей семьи. Конечно, не все породы могут комфортно жить в городских квартирах. Большим псам, например, сенбернарам, мастифам или хаски нужно пространство. Кроме того, эксперты не советуют держать в квартирах собак бойцовских пород – канарских догов, американских питбулей, неаполитанских мастифов.

Лабрадоры, мопсы, французские бульдоги, джек-расселы, корги и бишоны будут прекрасно себя чувствовать в квартирах. А вот пекинесы, по словам кинологов, очень ревнивы и могут неприязненно относиться к детям.

Собаку следует с детства правильно воспитывать. Кроме того, собака нуждается в выгуле и дрессировке. Детям трудно будет полностью взять на себя процесс по уходу за собакой, поэтому взрослым следует быть готовыми также взять на себя определенные обязанности.

Кот

Кошки менее прихотливы в уходе и более ленивы. Взрослый кот может провести большую часть суток, отдыхая в удобном месте.

Не все кошки хорошо ладят с детьми, некоторым очень не нравится, когда их лишний раз трогают. Поэтому семьям с очень маленькими детьми кошек заводить не советуют.

Следует также обратить внимание, что коты могут быть переносчиками паразитов, гельминтов и кишечных инфекций.

Хомяки, мышки, кролики, морские свинки

Это маленькие и неприхотливые животные, за которыми легко ухаживать. Хомяк, морская свинка, шиншилла, мышка, кролик – идеальный вариант для детей младшего и среднего школьного возраста.

По сравнению с котами и собаками они нуждаются в меньшем внимании и уходе. Покормить, почистить клетку, осторожно поиграть – и все.

Грызуны живут 4-8 лет, поэтому малышам придется столкнуться с болью потери любимца.

Рыбки и черепахи

Аквариумные жители – тоже отличный вариант для детей. Рыбки, согласно исследованиям, оказывают успокаивающий эффект. Аквариум придется мыть взрослым, но дети могут кормить любимцев.

С черепахами следует соблюдать осторожность – они умеют кусаться. Но когда привыкают к владельцу – позволяют гладить панцирь и начинают есть из рук.

Попугаи

Попугаи очень общительны и будут требовать внимания. Есть нюанс – они могут быть слишком громкими. Специалисты говорят, что попугаям в клетку нельзя ставить зеркало, иначе он может сойти с ума.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие породы собак самые верные.

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