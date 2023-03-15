Какие собаки самые опасные: могут напасть даже на хозяина

Каждая порода собак имеет свои характерные особенности: лабрадоры, например, прекрасно ладят с детьми, немецкие овчарки – верные и послушные, а сенбернары – очень терпеливы и хорошо поддаются дрессировке. Многие собаки склонны к агрессии и могут напасть даже на хозяина.

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Поэтому, выбирая собаку бойцовской породы, следует понимать все риски. OBOZREVATEL подобрал список самых агрессивных пород собаки, которые могут нести опасность для окружающих.

Ротвейлер

Ротвейлеры могут быть послушными добряками, если их правильно воспитывать с детства. Если воспитанием и дрессировкой не заниматься – есть риск получить злопамятную и независимую собаку, которая будет проявлять агрессивный характер. Есть много историй о том, как ротвейлер покусал или загрыз хозяина.

Канарский дог

Это очень независимая и своенравная порода. Следует знать, что канарских догов вывели как бойцовую породу для собачьих боев. "Канарцы" очень сложно поддаются дрессировке. Иногда это под силу только профессиональным кинологам. В некоторых странах существует запрет на разведение канарских догов из-за очень частых случаев их нападений на людей.

Чау чау

Милые мишки на самом деле могут превратиться в агрессивные гризли. Они не любят ласки, поэтому, если им не понравится ваше прикосновение, могут даже укусить. Они часто нападают на детей, если малыши их раздражают.

Американский питбультерьер

По статистике, именно эти собаки чаще всего нападают на людей. Но это очень верная и преданная порода, поэтому если с детства правильно его воспитывать, питбуль может стать хорошим другом, который не сделает ни шага без разрешения хозяина.

Неаполитанский мастиф

Мастифы станут отличными охранниками. Это очень сильная, выносливая и отважная порода собак. Но есть существенный минус – мастифы очень ревнивы. Когда хозяин начнет проявлять чувства к детям или партнеру, а особенно – к незнакомому мастифу человеку, пес может просто взбеситься.

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