Как Хатико: какие породы собак самые преданные

Любители собак в один голос утверждают, что едва ли не больше всего ценят в своих животных их способность к безусловной любви. Но является ли собачья преданность врожденной чертой или это все-таки больше следствие воспитания? И какие породы собак самые преданные?

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На эти вопросы изданию Daily Paws ответил сертифицированный кинолог Кертис Келли. По его словам, уровень преданности собаки является сочетанием ее естественной потребности жить в стае и того, что вложили в нее хозяин и тренеры. Главным индикатором лояльности является склонность собаки между любым другим занятием или другим человеком выбирать вас. Самые преданные готовы отказаться от чего угодно, лишь бы побыть с хозяином. Эту черту можно развить положительным подкреплением желаемого поведения. А вот десятка пород, которые поддаются подобному воспитанию лучше всего из-за врожденной любви к людям.

Ротвейлер

Несмотря на довольно угрожающий вид, ротвейлеры по своему характеру являются настоящей подушкой для объятий. Они всей душой преданы своей семье, особенно если росли в ней с детства и были должным образом социализированы. Эти выносливые и умные рабочие собаки действительно очень чувствительны и не любят, когда их оставляют дома самих.

Чихуахуа

Эти малыши имеют в себе столько преданности, что трудно представить, как она может поместиться в столь крошечном тельце. Чихуахуа обожают физический контакт со своими людьми и готовы сидеть на руках хоть круглосуточно. Они готовы не отходить от хозяев ни на шаг, приходить на первый же зов и защищать их от любых опасностей.

Немецкая овчарка

Если бы собаки могли писать друг для друга разные учебники и пособия, то немецкие овчарки были бы наиболее успешными авторами работ о преданности. Про это качество породы существует немало героических историй. Они готовы ради своего человека буквально на все, даже пожертвовать жизнью. Тренируйте и любите немецкую овчарку, и она навсегда станет вашим лучшим другом.

Кокер-спаниель

Умное животное с самыми добрыми в мире глазами и мягкими ушами будет счастливо делать все, что угодно, вместе с вами. Кокер-спаниель с радостью подружится с вашими детьми, котами и даже соседями, лишь бы вы были счастливы.

Лабрадор-ретривер

Преданность представителей этой породы обеспечивала ей первое место в списке самых популярных в США собак на протяжении невероятных 30 лет. Это взвешенный, верный и умный друг, который будет делать со своим владельцем практически все. Приключения? Да! Психологическая поддержка? Конечно! Спасение от страшных теней на стене? Однозначно!

Большая пиренейская горная собака

Когда-то эту породу называли во Франции королевской собакой. Пиренейцы способны проявлять незаурядную самостоятельность, но все равно в конце концов возвращаются к своему человеку, которого обожают всем сердцем. Правильное воспитание способно вывести эту черту в абсолют.

Сенбернар

Верный пушистый компаньон имеет огромное сердце, все место в котором рад отдать своим людям. Вдобавок к преданности сенбернары невероятно терпеливы и при этом очень умны и хорошо поддаются обучению.

Грейхаунд

Из всех борзых грейхаунды, наверное, самые ласковые. Они будут бежать на скорости 40 километров в час, чтобы немедленно с вами обняться, и лежать у ваших ног, пока вы не отдохнете как следует, чтобы снова играть вместе. Любимое занятие грейхаунда – положить голову на колени хозяину и наслаждаться поглаживаниями.

Акита-ину

Именно этой породы был тот самый Хатико. Поэтому преданность акиты – это не просто свершившийся факт, это легенда. Эти собаки преданы своим людям на 110%, они игривы и ласковы с ними. И иногда могут даже проявлять ревность к другим животным и людям в окружении. Но при правильном подходе к воспитанию эта проблема легко решается.

Золотистый ретривер

С первого взгляда кажется, что эти собаки хотят любви от всех и каждого. Но это из-за врожденной склонности быть в центре внимания. На самом деле золотистые ретриверы всегда предпочитают именно своих людей и ни на что не променяют шанс провести время вместе с ними.

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