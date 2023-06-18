Какие вещи создают впечатление беспорядка в ванной: немедленно их спрячьте или выбросьте

Даже качественный и дорогой ремонт не создаст ощущения уюта, если ванная слишком захламлена. Важно регулярно поддерживать чистоту: вымывать швы между плитками, очищать сантехнику от известкового налета, стирать коврик, удалять плесень.

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OBOZREVATEL подобрал топ-10 вещей, создающих чувство беспорядка в ванной. Простые советы помогут очистить пространство и эргономично обстроить комнату.

Угловая полка

На угловой полке можно хранить косметические средства и бытовую химию. Эти предметы интерьера стоят недорого, но имеют большую практическую пользу. Единственный совет – попробуйте по возможности не экономить на материале. Дешевое покрытие быстро стирается, металл после активного контакта с водой начинает ржаветь. Эксперты советуют выбрать полку из нержавеющей стали или латуни.

Косметика и вещи на стиральной машинке

Купите угловой пенал или комод под раковину, чтобы спрятать всю косметику, бытовую химию, ватные диски и т.д. Накопление вещей на стиральной машинке смотрится очень неряшливо.

Мыльница

В мыльницу постоянно попадает вода, мыло размокает, образуется неприятный налет или даже плесень от чрезмерной влаги. Лучше разместите на раковине красивый пузырек с жидким мылом.

Закрытые полки

Лучше выбирать пеналы, комоды и другую мебель с закрытыми полками. Вещи на открытых полках во-первых, будут пылиться, а во-вторых, будут выглядеть не очень аккуратно.

Халаты

В ванной комнате всегда высокий уровень влажности. Это помещение наиболее подвержено появлению плесени. Халаты и другую домашнюю одежду лучше не вешать на крючки или на дверь и не оставлять в ванной после принятия душа. Выделите этим вещам отдельную полку в шкафу.

Туалетная бумага

Если у вас смежный санузел и вы привыкли, принося из магазина набор туалетной бумаги в целлофановой упаковке, просто бросать его на пол – советуем избавиться от этой привычки. Бумагу лучше извлечь из упаковки и хранить ее в специальных контейнерах или закрытых корзинах.

Тряпки на батареях

Вытерли пыль – повесили тряпку сохнуть на радиатор, и висит она там до следующего использования. Стандартная ситуация, правда? Это очень портит вид комнаты и выглядит неряшливо. Специалисты по уборке советуют после просушки хранить тряпки в отдельном контейнере.

Нагреватель на стене

Бойлер – необходимая в хозяйстве вещь. Дизайнеры интерьера советуют не вешать его просто посреди стены, а как-то замаскировать – например, панелями.

Губки на кране

Средства для мытья тела лучше не вешать сушиться на кран. Купите специальный контейнер с вентиляцией сверху.

Зубные щетки на раковине в чашке

Зубные щетки советуют хранить в сухих и чистых емкостях. Чашка или стакан на раковине с накоплением зубных щеток – старых и новых – выглядят крайне негигиенично. На дне таких чашек часто образуется плесень и грибок.

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