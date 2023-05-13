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Какие вещи нельзя стирать на быстром режиме: ответ станет неожиданностью

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
918
Какие вещи нельзя стирать на быстром режиме: ответ станет неожиданностью

Простые правила помогут облегчить процесс стирки и предотвратить повреждение вещей. Например, чтобы сэкономить на воде и электроэнергии, барабан стиральной машинки часто заполняют до предела. Но ничего хорошего из этого не получится – перегрузка ухудшит циркуляцию воды и снизит эффективность стирки.

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Некоторые вещи вообще нельзя стирать на быстром режиме. Какие именно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Быстрый режим часто считают наиболее экономичным вариантом стирки, поэтому по популярности использование он уверенно занимает первое место. Но специалисты говорят, что 90% энергопотребления уходит именно на нагрев воды. По сравнению с этим вращение барабана не столь энергоемко. Стирка при более низкой температуре может уменьшить счета за электричество и воду. А экспресс-режим подходит не для всех тканей.

В каком режиме стирать джинсы

Джинсы не рекомендуют стирать в экспресс-режиме, ведь плотная ткань нуждается в более тщательной очистке. Тридцатиминутной стирки будет мало. Для джинсов лучше выбрать деликатный или ручной режим.

Какие вещи нельзя стирать на быстром режиме: ответ станет неожиданностью

Как стирать вещи из шерсти

Экспресс-режим не подходит и для шерстяных вещей. Их следует стирать в деликатном режиме в прохладной воде.

Нижнее белье

Специалисты советуют не использовать режим быстрой стирки для нижнего белья. Лучше опять же выбрать ручной или деликатный.

Какие вещи нельзя стирать на быстром режиме: ответ станет неожиданностью

Спортивные костюмы

Вы удивитесь, но спортивную одежду тоже лучше не стирать в экспресс-режиме. Потребуется больше времени, чтобы избавиться от запаха пота. Для спортивных вещей лучше выбрать нормальный режим и установить более теплую температуру воды.

Кстати, по словам специалистов, чаще всего вещи портятся из-за неправильно установленной температуры стирки. При какой температуре нельзя стирать вещи – читайте в материале.

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