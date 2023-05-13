Какие вещи нельзя стирать на быстром режиме: ответ станет неожиданностью

Простые правила помогут облегчить процесс стирки и предотвратить повреждение вещей. Например, чтобы сэкономить на воде и электроэнергии, барабан стиральной машинки часто заполняют до предела. Но ничего хорошего из этого не получится – перегрузка ухудшит циркуляцию воды и снизит эффективность стирки.

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Некоторые вещи вообще нельзя стирать на быстром режиме. Какие именно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Быстрый режим часто считают наиболее экономичным вариантом стирки, поэтому по популярности использование он уверенно занимает первое место. Но специалисты говорят, что 90% энергопотребления уходит именно на нагрев воды. По сравнению с этим вращение барабана не столь энергоемко. Стирка при более низкой температуре может уменьшить счета за электричество и воду. А экспресс-режим подходит не для всех тканей.

В каком режиме стирать джинсы

Джинсы не рекомендуют стирать в экспресс-режиме, ведь плотная ткань нуждается в более тщательной очистке. Тридцатиминутной стирки будет мало. Для джинсов лучше выбрать деликатный или ручной режим.

Как стирать вещи из шерсти

Экспресс-режим не подходит и для шерстяных вещей. Их следует стирать в деликатном режиме в прохладной воде.

Нижнее белье

Специалисты советуют не использовать режим быстрой стирки для нижнего белья. Лучше опять же выбрать ручной или деликатный.

Спортивные костюмы

Вы удивитесь, но спортивную одежду тоже лучше не стирать в экспресс-режиме. Потребуется больше времени, чтобы избавиться от запаха пота. Для спортивных вещей лучше выбрать нормальный режим и установить более теплую температуру воды.

Кстати, по словам специалистов, чаще всего вещи портятся из-за неправильно установленной температуры стирки. При какой температуре нельзя стирать вещи – читайте в материале.

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