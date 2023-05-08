Что нельзя делать после стирки: испортится и одежда, и машинка

Изобретение стиральных машин существенно облегчило процесс стирки. Казалось бы все просто: отсортировать вещи по цвету, забросить внутрь, добавить порошок с кондиционером и ждать, пока машинка сделает свое дело.

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Но часто мы совершаем распространенные ошибки, портящие и одежду, и машинку. Что нельзя делать после стирки, рассказало издание Sante Plus.

Почему нельзя надолго оставлять белье в стиральной машине

Первая и самая очевидная причина, почему нельзя надолго оставлять вещи в барабане – неприятный запах, который появится на одежде.

Специалисты отмечают: такая привычка очень негативно повлияет и на прибор. Независимо от модели, от самой старой до современной, стиральные машины очень быстро изнашиваются, особенно если не обслуживать их должным образом. Производители всегда предупреждают об опасности продолжительного хранения влажных вещей в барабане. Это не только снизит эффективность машинки, но и ограничит срок ее службы.

Кроме того, влажность приводит к образованию плесени на волокнах тканей.

Способ загрузки вещей

Сам способ загрузки машины играет огромную роль в процессе стирки.

Классический порядок загрузки следующий:

Насыпьте в контейнер моющее средство. Наполните барабан грязными вещами. Включите машинку и начните процесс стирки.

Выбирая правильный порядок загрузки можно избежать чрезмерного образования пены и значительно минимизировать риск повреждения тканей. Слишком много моющего средства никогда не принесет пользы для очищения одежды. Если у вас есть дозатор моющего средства (как у большинства машин с фронтальной загрузкой), используйте его. Он был специально разработан для высвобождения порошка или жидкости в наиболее подходящий момент цикла.

Опасность перегрузки

Чтобы избежать нескольких циклов включения машинки и сэкономить на воде и электроэнергии, барабан часто заполняют до предела. Специалисты предостерегают: это очень плохая идея. Чем больше одежда "переплетается", тем больше она мнется хуже очищается. Перегрузка оставляет меньше места для воды, поэтому ее циркуляция уменьшается, что обязательно ограничивает эффективность стирки.

Количество моющего средства

Слишком много порошка или жидкости приводит к образованию большого количества пены. Остатки пены могут нанести большой вред, в частности, изменить цвет вещей, сделать их тусклыми и еще больше испачкать белье. Не говоря уже о том, что эти остатки могут привести к размножению бактерий.

Правильный отжим

Этот процесс отжимает мокрую одежду на высокой скорости, чтобы удалить лишнюю воду и помочь вещам быстрее высохнуть. Но будьте осторожны, поскольку при неправильной эксплуатации отжим может повредить вашу одежду. Вращение на высокой скорости может привести к растяжению ткани. А если одежда еще и неравномерно распределена, постоянный контакт может повредить волокна.

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