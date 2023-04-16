Какие растения лучше всего украсят двор: цветут пышно и регулярно
Цветочные клумбы можно высаживать не только ради эстетически привлекательного эффекта. Некоторые растения, например, бархатцы или лаванда, могут отпугивать комаров. А календула поможет в борьбе с колорадскими жуками.
Перед посадкой цветов следует обратить внимание на уровень освещения. Определенным растениям нужны прямые солнечные лучи для здорового развития, другие любят тень и высокую влажность. Важным фактором является тип почвы: некоторым цветам нужен исключительно чернозем, а менее прихотливые могут расти и на легких и рыхлых типах. Какие растения лучше посадить во дворе – читайте в материале OBOZREVATEL.
Астры
Существует более 500 видов астр. Это многолетние растения, которые в зависимости от сорта растут весь теплый период года – с мая по ноябрь. Так что даже с началом осенних холодов клумба будет выглядеть яркой.
Есть три варианта размножения цветов:
- рассадой из семян
- делением куста
- черенкой.
Астры зацветают быстро и растут довольно густо. Им подойдите некислый тип почвы.
Флоксы
Флоксы – очень популярные цветы с разнообразием оттенков, размеров и форм. Это неприхотливое растение, которое цветет на всех типах почвы и любит солнечные лучи.
Флоксы бывают:
- почвопокровные,
- цветущие весной
- летние
- кустовые.
Флоксы лучше сажать группкой. Но под деревьями и на склонах их сажать не следует.
Тысячелистник
Тысячелистник – целебное растение, цветущее белыми цветами. Ученые вывели декоративные сорта тысячелистника. Растет повсюду, даже на каменистых поверхностях. Цвести тысячелистник будет очень долго – с ранней весны и до сентября. Он выдерживает летнюю жару, засуху и первые заморозки.
Лаванда
Лаванда – настоящая защитница от комаров, мух и моли, ведь насекомые не переносят ее запах. Поэтому ее советуют сажать на клумбах возле входа в дом или возле окон. Лаванда любит солнце и при благоприятных условиях будет цвести до октября.
Петуния
Украинцы любят сажать петунию в горшках на балконах, верандах или террасах. Но не менее красиво и уместно она будет смотреться на клумбе и саду. Сажать петунию можно только когда закончатся заморозки. Ей нужно тепло.
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