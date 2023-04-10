Как вырастить рекордно пышные пионы: основные советы

Пионы – один из символов весны. Пышные цветы роскошно смотрятся в саду и на клумбе и невероятно пахнут. Но, чтобы получить особенно обильное цветение, за пионами нужно правильно ухаживать.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, как правильно сажать, поливать и удобрять эти цветы. При соблюдении этих правил, они будут радовать крупными цветками и длительным периодом цветения.

Подготовка и высадка пионов

Высаживать кусты пионов лучше всего весной или осенью. Выбирать лучший участок на солнце. Почва должна быть плодородной и с хорошей дренажной системой. Места при этом должно быть достаточно, ведь пионы имеют разветвленную корневую систему и требуют большой ямки для высадки.

Как сажать пионы

Внесите в почву удобрения – компост или перегной. Это обогатит землю и улучшит ее дренажные свойства.

Правильно расположите корни молодого куста в лунке. Расправьте их и аккуратненько покройте грунтом на 3-5 см.

После посадки полейте саженец. Регулярно увлажняйте землю вокруг куста в первые недели после посадки – это поможет растению сформировать сильную корневую систему. В дальнейшем следите, чтобы пион не страдал от нехватки влаги – земля под кустом, особенно в период активного роста и цветения, должна быть влажной. Но не мокрой.

Уход за кустом пиона

Подкармливать цветы нужно весной – перед тем, как растение уйдет в активный рост, а также когда оно начнет цвести.

Кусты можно прищипывать на ранней стадии роста. Для этого обрезают верхушки побегов. Это помогает пионам разрастись гуще и дать больше цветов.

Ветви растения нуждаются в подвязке, ведь пион имеет большие и тяжелые цветы, которые могут ломать побеги. В качестве подвязок нужно использовать мягкий материал или специальные ленты.

Отцветшие цветки нужно удалять. Так куст будет иметь больше сил на новые бутоны. К тому же это сделает цветение более пышным в следующем сезоне.

Зимовать пионы могут как в открытом грунте (в более теплом климате), так и в прохладном помещении, куда нужно поместить выкопанную корневую систему. Во любом случае, куст нужно обрезать на зиму.

Цветущее растение страдает от таких болезней и вредителей, как мучнистая роса, белая муха, грибковые заболевания и т.д. Поэтому куст необходимо регулярно осматривать на предмет признаков болезни и обрабатывать соответствующими препаратами в случае обнаружения этих признаков.

Необходимо также регулярно осматривать корни пиона и удалять те, которые засохли или получили значительные повреждения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о садовых растениях, которые будут цвести все лето – когда их сеять и высаживать.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.