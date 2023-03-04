Миниатюрные и легко ладят с детьми: топ маленьких пород собак

Собаки маленьких пород – отличные компаньоны. Они контактны, обычно не агрессивны и хорошо ладят с детьми.

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Небольшие собаки комфортно чувствуют себя в городских квартирах, с ними удобно путешествовать, ведь они легко помещаются в переноску. OBOZREVATEL составил рейтинг миниатюрных пород собак, которые станут верным другом хозяев всех возрастов.

Померанский шпиц

Пушистые, активные, забавные и невероятно симпатичные собаки этой породы мало кого оставят равнодушными. Средний рост померанцев – 17 см. Померанцам необходимо много внимания хозяев. Они очень активны и контактны. Эти собаки обожают играть с другими животными.

Японский терьер

Средний рост японских терьеров не превышает 30 см. Терьера легко узнать по окрасу, они имеют белую шерстку и черные или коричневые мордочки. Характерными признаками являются висячие ушки и большие карие глаза. Японские терьеры отличаются послушанием и интеллектом.

Пти-брабансон

Порода была выведена в Бельгии в 19 веке. Это небольшие собачки (примерно 22 см), которые станут идеальными компаньонами. Брабансонам не стоит надолго оставлять наедине, они плохо переносят одиночество.

Бивер-йоркширский терьер

Биверы похожи на обычных йоркширских терьеров, но имеют другую окраску и структуру шерсти. Владельцы биверов говорят, что это очень верная и преданная порода, которая повсюду будет следовать за своими хозяевами.

Континентальный тот-спаниель (папильон)

Этих той-спаниелей еще называют папильонами, что с французского переводится "бабочка". Крылья бабочки напоминают выразительные ушки. Той-спаниели обожают играть и станут замечательными друзьями для детей.

Чихуахуа

Чихуахуа – одна из популярнейших декоративных пород, рост которой в среднем достигает 17 см. Чихуахуа можно брать с собой на любые мероприятия – от прогулок до свиданий в кафе. Это послушные, компанейские и преданные собачки, которые хорошо поддаются дрессировкам и легко изучают новые команды.

Японский хин

Это веселые, общительные и неприхотливые собаки, которые очень привязаны к своим хозяевам. Хины не требуют слишком много места, поэтому будут прекрасно чувствовать себя в городской квартире.

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