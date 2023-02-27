Выживут ли собаки в мире без людей: ученые пришли к неожиданному выводу

Иногда кажется, что домашние животные были бы совершенно беспомощны без нас и не смогли бы выжить в дикой природе. Недавно ученые пытались выяснить, выживут ли собаки в случае апокалиптического сценария для человечества.

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Вопрос, который задавать ученые, был довольно прост: смогут ли собаки существовать в мире без людей? О результатах исследования рассказало издание Live science.

Джессика Пирс – преподаватель Центра биоэтики и гуманитарных наук Университета Колорадо – рассказала, что, по ее мнению, собаки точно смогли бы жить без людей.

"Собаки происходят от волков, и у них все еще есть большая часть репертуара поведения волков и других диких собак, поэтому они умеют охотиться и искать пищу", – отметила Пирс.

Но учёные говорят, что не все собаки переживут этот переход. Искусственно выведенные породы мало приспособлены к жизни без людей. Пекинесы, мопсы, бульдоги подвержены проблемам со здоровьем из-за особенностей своего строения. Характерные особенности этих пород влияют на способность охотиться и свободно дышать. Короткохвостые собаки будут иметь проблемы в общении с животными, ведь хвост является важной частью коммуникативного инструментария.

Всё решит естественный отбор. Породы будут смешиваться и выживут сильнейшие. Собаки также начнут скрещиваться с волками.

Еще в 2017 году было проведено исследование, согласно которому бродячие собаки и волки уже смешиваются в Европе. Фридерик Рейндж, доцент Университета ветеринарной медицины Вены, отметил, что если бы мы исчезли, главной проблемой для собак была бы еда, а не потеря человека как социального партнера.

Ни Пирс, ни Рейндж не прочат психологических страданий собак без хозяев.

Пирс отметила, что в домашних условиях люди угнетают многие рефлексы поведения собак, а бродячие собаки не имеют таких ограничений. И хотя бродячие собаки не привыкли к высокому уровню домашнего комфорта, это не мешает им чувствовать себя лучше в психологическом плане.

"У них (бродячих собак – ред) точно есть то, чего не хватает домашним собакам, – это свобода", – сказала Пирс.

Исследуя собак, живущих независимо от людей, Рейндж увидел, что собаки формируют собственные социальные группы. Еда является более важным фактором для благополучия этих собак, чем общение с людьми.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, от чего зависит продолжительность жизни собаки.

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