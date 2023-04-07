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Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Алина Милсент
Жизнь
3 минуты
3,4 т.
Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

При выборе домашнего питомца следует ориентироваться на особенности породы. Меконг бобтейлы и редголы, например, очень общительны и контактны, они привязываются к хозяевам и любят ласку. А хауси и саваны могут проявлять агрессию, если трогать их, когда им этого не хочется.

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Продолжая тему "неручных" кошек, следует заметить, что часто хозяева воспринимают как проявление агрессии чрезмерную игривость – любимец может внезапно "напасть" на ноги, начать царапаться или кусаться. Какие породы подвержены подобным играм и почему поведение кота может внезапно стать агрессивным, разбирался OBOZREVATEL.

Бенгальская кошка

Строптивый характер достался бенгальской кошке от дикого предка, ведь эта порода выведена в результате скрещения. Ветеринары говорят, что нынешние поколения уже можно назвать достаточно одомашненными, но часто "охотничьи" инстинкты у бенгальцев берут свое.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Пиксибоб

Пиксибобы проявляют недовольство шипением и даже рычанием, что немного напоминает собачье. А все дело в том, что пиксобы имеют генетическую связь с дикими рысями. Представители этой породы не очень любят незнакомцев и могут проявлять агрессивный нрав.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Египетский мау

Египетские мау очень изящны, послушны и хорошо поддаются дрессировке. Они могут даже изучить некоторые команды. Но игры у мау своеобразны – они любят бросаться на ноги и грызть хозяина, когда им становится нужно.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Сингапурская кошка

Это миниатюрные кошки, но кусать и царапаться они могут как дикие звери. Интересно, что большинство пород "успокаивается" и теряют гиперактивность с возрастом – но не сингапуры.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Кимрик

У этих котов нет хвоста, но имеют очень хорошо развитую заднюю часть тела, поэтому обожают прыгать и исследовать высоты. Кимрики активные, любознательные, игривые, но очень непослушные и непоседливые.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Корат

Корат – редкая порода, и если покупать животное у непроверенного заводчика, можно получить любимца со своенравным характером. Кораты тоже имеют инстинкты диких хищников и могут проявлять агрессию.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Сиамская кошка

Сиамские кошки очень ревнивы. Они активны, независимы, долго привыкают к хозяевам и слишком требовательны ко всему. Они не позволят прикасаться к себе, когда им этого не хочется и могут больно поцарапать.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Бомбейская кошка

Бомбейские кошки также обладают чертами характера, унаследованными от далеких диких предков. Во время игр они могут проявлять большую силу.

Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими продуктами нельзя кормить кошек и почему ветеринары советуют не миксовать домашнюю еду и магазинный корм.

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