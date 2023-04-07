Какие кошки слишком агрессивны: породы могут стать опасными

При выборе домашнего питомца следует ориентироваться на особенности породы. Меконг бобтейлы и редголы, например, очень общительны и контактны, они привязываются к хозяевам и любят ласку. А хауси и саваны могут проявлять агрессию, если трогать их, когда им этого не хочется.

Видео дня

Продолжая тему "неручных" кошек, следует заметить, что часто хозяева воспринимают как проявление агрессии чрезмерную игривость – любимец может внезапно "напасть" на ноги, начать царапаться или кусаться. Какие породы подвержены подобным играм и почему поведение кота может внезапно стать агрессивным, разбирался OBOZREVATEL.

Бенгальская кошка

Строптивый характер достался бенгальской кошке от дикого предка, ведь эта порода выведена в результате скрещения. Ветеринары говорят, что нынешние поколения уже можно назвать достаточно одомашненными, но часто "охотничьи" инстинкты у бенгальцев берут свое.

Пиксибоб

Пиксибобы проявляют недовольство шипением и даже рычанием, что немного напоминает собачье. А все дело в том, что пиксобы имеют генетическую связь с дикими рысями. Представители этой породы не очень любят незнакомцев и могут проявлять агрессивный нрав.

Египетский мау

Египетские мау очень изящны, послушны и хорошо поддаются дрессировке. Они могут даже изучить некоторые команды. Но игры у мау своеобразны – они любят бросаться на ноги и грызть хозяина, когда им становится нужно.

Сингапурская кошка

Это миниатюрные кошки, но кусать и царапаться они могут как дикие звери. Интересно, что большинство пород "успокаивается" и теряют гиперактивность с возрастом – но не сингапуры.

Кимрик

У этих котов нет хвоста, но имеют очень хорошо развитую заднюю часть тела, поэтому обожают прыгать и исследовать высоты. Кимрики активные, любознательные, игривые, но очень непослушные и непоседливые.

Корат

Корат – редкая порода, и если покупать животное у непроверенного заводчика, можно получить любимца со своенравным характером. Кораты тоже имеют инстинкты диких хищников и могут проявлять агрессию.

Сиамская кошка

Сиамские кошки очень ревнивы. Они активны, независимы, долго привыкают к хозяевам и слишком требовательны ко всему. Они не позволят прикасаться к себе, когда им этого не хочется и могут больно поцарапать.

Бомбейская кошка

Бомбейские кошки также обладают чертами характера, унаследованными от далеких диких предков. Во время игр они могут проявлять большую силу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими продуктами нельзя кормить кошек и почему ветеринары советуют не миксовать домашнюю еду и магазинный корм.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.