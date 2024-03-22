Как вырастить сладкую малину: чем ее следует подкормить весной, а от чего отказаться

Малина – вкусная и питательная ягода, настоящий источник полезных витаминов и микроэлементов. На первый взгляд, это достаточно неприхотливая культура, однако часто вместо большого и сочного урожая приходится собирать мелкие кислые ягодки.

Нерегулярный полив и несвоевременное внесение удобрений – основные причины некачественного урожая. Как вырастить сладкую малину и чем ее следует подкормить – читайте в материале OBOZ.UA.

Какое удобрение опасно для малины

В сети можно встретить много советов по подкормке, и не все они эффективны и безопасны. К примеру, удобрения, в составе которых содержится хлор, лучше не использовать – этот микроэлемент негативно влияет на состояние кустов. Малина может столкнуться с очень опасной болезнью – хлорозом.

Чем подкормить малину

Недостаток питательных веществ может привести к тому, что ягоды будут кислыми. Однако опытные огородники отмечают: правильная подкормка положительно повлияет на вкусовые качества малины.

В период межсезонья кусты нуждаются в азоте. Можно внести одну из следующих подкормок:

карбамид;

нитроаммофоска;

аммиачная селитра;

коровий навоз.

В период закладки почек кустам требуется фосфор, но следует обратить внимание и на другие микроэлементы. На урожай хорошо повлияет диаммофоска.

Во время цветения стоит восполнить калийный и фосфорный дефицит в почве соответствующими подкормками. Как вариант можно использовать калиевую селитру и суперфосфат.

Важно помнить о необходимости своевременной обрезки. Особенно это важно для ремонтантных сортов, которые могут плодоносить несколько раз в году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие популярные удобрения, которые на самом деле могут принести вред растениям.

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