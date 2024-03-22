Как вырастить сладкую малину: чем ее следует подкормить весной, а от чего отказаться
Малина – вкусная и питательная ягода, настоящий источник полезных витаминов и микроэлементов. На первый взгляд, это достаточно неприхотливая культура, однако часто вместо большого и сочного урожая приходится собирать мелкие кислые ягодки.
Нерегулярный полив и несвоевременное внесение удобрений – основные причины некачественного урожая. Как вырастить сладкую малину и чем ее следует подкормить – читайте в материале OBOZ.UA.
Какое удобрение опасно для малины
В сети можно встретить много советов по подкормке, и не все они эффективны и безопасны. К примеру, удобрения, в составе которых содержится хлор, лучше не использовать – этот микроэлемент негативно влияет на состояние кустов. Малина может столкнуться с очень опасной болезнью – хлорозом.
Чем подкормить малину
Недостаток питательных веществ может привести к тому, что ягоды будут кислыми. Однако опытные огородники отмечают: правильная подкормка положительно повлияет на вкусовые качества малины.
В период межсезонья кусты нуждаются в азоте. Можно внести одну из следующих подкормок:
- карбамид;
- нитроаммофоска;
- аммиачная селитра;
- коровий навоз.
В период закладки почек кустам требуется фосфор, но следует обратить внимание и на другие микроэлементы. На урожай хорошо повлияет диаммофоска.
Во время цветения стоит восполнить калийный и фосфорный дефицит в почве соответствующими подкормками. Как вариант можно использовать калиевую селитру и суперфосфат.
Важно помнить о необходимости своевременной обрезки. Особенно это важно для ремонтантных сортов, которые могут плодоносить несколько раз в году.
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