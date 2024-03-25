Как вырастить сладкую и сочную сливу: три правила ухода и чем подкормить весной

Слива – это не только вкусный и ароматный фрукт, но и источник витаминов и полезных микроэлементов. Она богата витамином C, калием, магнием, фосфором и клетчаткой, что делает ее ценным дополнением к рациону.

Выращивание сливы в собственном саду может показаться сложной задачей. Но OBOZ.UA собрал несколько правил от опытных садоводов, следуя которым, вы сможете получить обильный урожай сладких и сочных плодов.

Особенно важно правильно ухаживать за сливой весной, когда деревья просыпаются после зимы.

Обрезка

Первую обрезку проводят ранней весной, прежде чем начнут распускаться первые почки, но после того, как пройдет риск повторных заморозков. Необходимо удалить все сухие, поврежденные и больные ветки, а также несколько проредить крону. Если этого не сделать, то вряд ли вам удастся получить обильный урожай.

Также не стоит забывать об осенней обрезке. Ее нужно провести спустя несколько недель после начала календарной осени.

Подкормка

Весной слива нуждается в подкормке, которая поможет ей восстановиться после зимы и нарастить зеленую массу. В начале сезона следует полить дерево специальным раствором. Для его приготовления понадобится ведро воды, две ложки сульфата калия и мочевины.

После этапа цветения на растение хорошо повлияет раствор нитрофоски. Надо будет развести три ложки вещества в ведре воды.

В момент, когда начнут формироваться плоды, следует развести в воде перебродивший помет в соотношении 1:20 и полить почву. А в конце сезона – растворить в ведре воды по две ложки суперфосфата и сульфата калия и распылить его на дерево.

Защита

Слива, как и любое другое растение, может поражаться разными болезнями и вредителями. Для защиты от них важно проводить профилактические обработки.

Ранней весной следует обработать деревья 3-процентным раствором бордоской жидкости.

Кроме того, нужно предотвратить дефицит кальция в почве. Для этого хорошо подойдет органическое доломитовое удобрение.

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