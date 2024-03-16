Как приготовить правильную бордоскую смесь для обработки сада в марте: рецепт с видео

Март – это время, когда садоводы начинают активную подготовку к новому сезону. Одним из важных этапов этой подготовки является обработка деревьев и кустов бордоской смесью – фунгицидом, защищающим растения от грибковых заболеваний.

Она используется для обработки плодовых деревьев, ягодных кустов, овощей и цветов от таких заболеваний, как парша, монилиоз и т.д. О том, как приготовить бордоскую смесь собственноручно, рассказал эксперт по садоводству Максим Гаранжа на своем You Tube-канале.

Необходимо провести первую и основную обработку вашего сада бордоской смесью еще до распускания почек.

Профилактическая обработка от грибковых заболеваний – это очень важно, потому что избавиться от болезни, когда она уже прогрессирует, гораздо труднее.

Для приготовления 3-процентного раствора бордоской жидкости на 10 литров воды вам понадобится:

300 г медного купороса;

От 300 до 500 г извести;

10 литров воды;

Два пластиковых ведра.

Необходимо четко соблюдать все пропорции и последовательности смешивания, чтобы получить желаемый эффект.

Для смешивания используйте именно пластиковую емкость во избежание окисления.

Для начала налейте в каждое ведро по 5 литров теплой воды. В одно из них добавьте 300 г медного купороса (он обязательно должен иметь ярко голубой цвет) и тщательно перемешайте.

Во второе ведро насыпьте известь и перемешайте до полного растворения.

Далее тоненькой струйкой начните вливать раствор медного купороса в известь, постоянно перемешивая. В результате вы получите бордоскую жидкость ярко-синего цвета, которая спасет ваш сад от грибковых заболеваний.

Эксперт рекомендует выбрать для обработки сухую безветренную погоду. Скорость ветра должна быть не выше 3 метров в секунду.

Помните, что это контактный препарат, поэтому опрыскивать им очень плотно и тщательно.

Также при обработке растений обязательно используйте респиратор и резиновые перчатки. Несмотря на то, что бордоская смесь малоядовита для людей, она все еще вредна. Поэтому избегайте попадания в глаза, дыхательные пути или на кожу.

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