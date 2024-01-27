Как правильно обрезать деревья в саду: суть правила 'трех D'

У садоводов-новичков часто возникает немало вопросов по поводу того, как правильно обрезать растения в саду. Все инструкции по уходу рекомендуют эту процедуру, но не указывают, как это делать.

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В помощь здесь придет правило трех D. Его для издания Express сформулировали эксперты Королевского садоводческого общества.

Под тремя D здесь скрываются рекомендации удалять ветки, которые являются dead, diseased и damaged. То есть мертвыми, больными или поврежденными. Это позволит дереву или кустарнику сфокусировать свои силы на здоровых частях и нарастить больше сильных ветвей с большим потенциалом к цветению.

Обрезка деревьев

При уходе за кроной деревьев, кроме соблюдения принципа трех D, нужно также обращать внимание на трущиеся друг о друга, а также слабо растущие ветви. Первые могут стать входными воротами для инфекции, вторые – отбирают у дерева силы понапрасну.

Обрезайте ветки, имеющие диаметр менее 2,5 см, секатором или сучкорезом. Место среза должно быть над здоровой почкой, парой почек или боковым побегом. Избегайте обрезки слишком близко к почке, поскольку это может привести к ее гибели. Ветви, которые подпадают под правило, срезайте полностью – не оставляйте от них пенек.

Многие лиственные деревья обрезают зимой, когда они находятся в состоянии покоя. А вечнозеленые деревья можно обрезать в период с апреля по август.

Обрезка кустов

Кусты нужно подстригать, чтобы они не превратились в неухоженную бесформенную зеленую массу. Удалять ветки нужно сразу после цветения или перед началом теплого сезона – в феврале-марте.

Хотя обрезка зависит от индивидуальных потребностей растения и его вида, все же определенные общие правила можно сформулировать. Обязательно подвязывайте новые и боковые побеги, чтобы заполнить освободившееся пространство внутри куста. Также удаляйте слишком длинные побеги – они часто обламываются и могут открыть доступ инфекции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие садовые растения нужно обрезать именно зимой.

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