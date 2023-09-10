Как восстановить почву после клубники: действенный способ

Грядки, где росла клубника, требуют длительного времени для восстановления. Однако есть способы, которые помогут существенно ускорить этот процесс.

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При классических методах огородничества после пересадки клубники грядки должны остаться пустыми следующий год, хотя вряд ли опытные огородники захотят, чтобы земля "простаивала" целый сезон.. Как и чем восстановить почву после клубники - читайте в материале OBOZREVATEL.

Совет 1: перекапывание

Восстановить плодородие почвы и обогатить ее питательными веществами можно в довольно короткие сроки. Прежде всего, грядку нужно перекопать – это значительно улучшит состояник земли.. Важно сделать перекапывание до наступления периода затяжных осенних дождей.

Перекапывайте землю на глубину до 15 см. Этот процесс улучшит структуру почвы, обогатит грядку кислородом, очистит землю от вредителей. Кроме того, перевернутые комки лучше промерзают зимой – это способствует их обеззараживанию. Когда снег начнет таять, вода, поступая внутрь, будет глубоко питать почву.

Совет 2: растения-сидераты

Ближе к наступлению зимы следует посадить на грядке растения-сидераты. Они эффективно восстановят почву до весны.

Лучший вариант – бобовые культуры (горох, фасоль или чечевица). Растения-сидераты еще называют зелеными удобрениями. Они обогащают землю азотом, угнетают рост сорняков, а их зеленая масса станет комплексной подкормкой. Можно выбрать между рожью, ячменем, овсом, подсолнечником, люпином, горчицей и другими видами.

Кстати, в качестве удобрений можно выбрать компост, древесную золу куриный помет. Когда нужно пересадить клубнику, чтобы получить сладкие ягоды – читайте в материале.

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