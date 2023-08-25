При выращивании клубники нужно помнить один важный нюанс: если несколько лет подряд она будет расти на одной грядке, урожай значительно снизится. Клубнике нужна пересадка для качественного роста и развития.

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Важно не только правильно выбрать место, но и следить за уровнем влажности, заботиться о корнях, регулярно вносить удобрения. Когда нужно пересадить клубнику, чтобы получить сладкие ягоды – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда следует пересаживать клубнику

Если клубника несколько лет растет на одной грядке, почва постепенно начинает истощаться. Это приводит к тому, что ягоды вырастают мелкими, водянистыми и кислыми на вкус.

Летом кусты могут слишком плотно разрастись, а без достаточной циркуляции воздуха возрастает риск возникновения заболеваний, в том числе и грибковых.

Лучше выбрать для пересадки пасмурный, но не дождливый день в период после сбора урожая. Не рекомендуется пересаживать клубнику в июне – в этот период корневая система может не прижиться на новом месте, кусты просто погибнут.

Август – оптимальный месяц для пересадки. Корни успеют достаточно укрепиться перед приходом холодов.

Как выбрать грядку для пересадки

Клубника любит теплые и солнечные места. Важно обеспечить растению защиту от сквозняков. Поливать кусты нужно регулярно, но умеренно. Излишняя влага испортит урожай и спровоцирует появление грибковых спор.

Лучше всего клубника растет на песчаной почве. Чтобы улучшить структуру, можно добавить на грядку немного песка.

В качестве удобрений выберите компост, древесную золу куриный помет. Почву следует заранее насытить питательными веществами.

Какие саженцы выбрать

Опытные огородники советуют отдать предпочтение здоровым четырехлистным саженцам с развитой корневой системой. Корни должны быть примерно 12 сантиметров в длину. Внимательно осмотрите саженцы и проверьте, нет ли на кустах признаков грибковых инфекций.

Как пересаживать клубнику

Зрелые растения формируют особый вид побегов, который называют "усами". Из них нужно выбрать наиболее крепкие и здоровые. При пересадке растения помещают в рыхлую насыщенную полезными веществами почву и щедро поливают. Органические удобрения будут способствовать укреплению корневой системы.

Пересадку можно производить и путем разделения. Это быстрый и проверенный метод – уже в следующем сезоне вы получите первый урожай. Удалите с куста все сухие листья и промойте саженец под струей воды. Маточник клубники следует разделить на части, каждая из которых должна иметь активную точку роста.

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