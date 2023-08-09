Нужно ли срезать кусты клубники на зиму: как не испортить будущий урожай

В конце лета наступает сезон подготовки клубники к зиме, чтобы в следующем году растение снова порадовало хорошим урожаем. В основном огородники пересаживают усы растения. Но некоторые также обрезают на кустах листья.

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OBOZREVATEL разбирался, стоит ли это делать по сути. И как в целом правильно ухаживать за клубникой в преддверии зимовки.

Специалисты говорят, что в августе кустики клубники отращивают новые листья, задачей которых будет укрывать растение зимой от холода и снега. Отрезать их смысл нет. Лучше дать листьям увянуть за осень естественным образом. В таком случае они будут защищать корневую систему клубники в морозные ночи.

Весной же растение тоже начнет просыпаться из корневой системы и прошлогодние листья потребуются ему для этого. В первую очередь они дадут корням нужную для прорастания пищу. Именно поэтому срезать листья с клубники в конце сезона не нужно. Это может повредить растению.

А вот когда нужно удалять листья с ягодных кустов, так это когда на них есть признаки болезней. В таком случае удаление поврежденных частей является обязательным этапом лечения. Если этого не сделать, инфекция может распространиться и уничтожить все растение полностью.

Еще один вопрос, который беспокоит неопытных огородников, это нужно ли укрывать клубнику на зиму. На самом деле это растение достаточно морозостойкое. Корневая система выживает, даже если зимой температура опускается до -25 градусов. Если же вы хотите дать клубнике дополнительное покрытие, просто не срезайте с нее листья. Их будет вполне достаточно, чтобы защитить растение зимой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно пересаживать клубнику осенью.

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